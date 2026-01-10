قاتتى وكىنەمىن: مارقۇم مۇرات بيسەنبيننىڭ سوڭعى سۇحباتى تارادى
استانا. قازاقپارات - قاتەرلى ىسىكپەن كۇرەسىپ، كوز جۇمعان مۇرات بيسەنبين دينارا ءساتجانعا بەرگەن سوڭعى سۇحباتىندا دەنساۋلىقتى كۇتۋگە ۇندەگەن.
«جىل سايىن ءبىر رەت چەكاپتان ءوتىپ تۇرۋ كەرەك. قازىر ءتۇرلى جارنامالارى شىعىپ جاتىر، مەن سوعان كەڭەس بەرەر ەدىم. قولىڭىزدا اقشاڭىز بولسا بىردەن چەكاپ جاساتىپ الىڭىز. ەرتەڭ نە ىشەمىن، قالاي كۇن كورەمىن دەپ ويلاماي-اق قويىڭىز. ءارى كەتسە 1000 ا ق ش دوللارىن جۇمسايسىز. سول كەزدە ءبىر سىرقاتىڭىز دەر كەزىندە انىقتالادى. ول تەك قاتەرلى ىسىككە قاتىستى ەمەس. مۇمكىن تەراپيالىق ەم قولدانىپ، ەندى عانا ءبىلىنىپ كەلە جاتقان سىرقاتتىڭ الدىن الۋىڭىز مۇمكىن. مەن چەكاپتان وتپەدىم. سول باياعى قازاقشىلىققا سالىنىپ، «وي ماعان نە ءۇشىن، ەش جەرىم اۋىرمايدى» دەدىم. كەيىن دەنساۋلىعىما سالعىرت قاراعانىم ءۇشىن، قاتتى وكىندىم»، - دەيدى اكتەر.
وتاندىق كينوجۇلدىزدىڭ سوزىنشە، قانشا جاتتىعۋ جاساسا دا، سالماق قوسا الماعانىن ايتقان.
«6 جىلدان بەرى اشىعۋ رەجيمىن ۇستايمىن. سپورتپەن شۇعىلدانامىن. ءبىراق سالماعىم سول كۇيى تۇردى. ايەلىم بايقاپ، دابىل قاقتى. ەگەر اسقازانىڭىزدا ەشقانداي ماسەلە بولماسا ءجيى اشىعىپ تۇرعان دۇرىس. ودان قورقۋدىڭ قاجەتى جوق. ودان كەيىن التى جىل بويى اشقارىنعا ەنەرگەتيك سۋسىن ءىشتىم. سوسىن قانتسىز كولانى تاڭەرتەڭنەن كەشكە دەيىن ءىشىپ ءجۇردىم. وسىلار مەنىڭ تابەتىمدى تەجەيدى دەپ ويلادىم. ويتكەنى قانشا تاماق ءىشىپ، سپورتپەن اينالىسسام دا، سالماق قوسپادىم. مەنىڭ دياگنوزىمنىڭ ەڭ ءبىرىنشى بەلگىسى - سالماق جيناي الماي قالۋ ەكەن. ءبىراق سۋسىندار مەنىڭ دەنساۋلىعىما زيانىن تيگىزدى. قاتەرلى ىسىككە شالدىعۋىمنىڭ بىردەن ءبىر سەبەبى دە وسى زياندى سۋسىندار بولۋى مۇمكىن»، - دەپ دابىل قاققان اكتەر.