تەمىر كاپسۋلادا 70 جىلدان بەرى ءومىر سۇرەتىن ادامدى بىلەسىز بە؟
استانا. قازاقپارات - قاتەرلى ىسىككە شالدىققان پول الەكساندر التى جاسىنان تەمىر كامەرادا ءومىر سۇرەدى. كامەرا ونىڭ ءومىرىن ساقتايدى، سەبەبى بۇل ونىڭ «تەمىر وكپەسى». «الەكساندر قازىر 77 جاستا جانە مۇنداي كامەرادا ءومىر سۇرەتىن الەمدەگى جالعىز ادام»، دەپ جازادى 2023 جىلعى ول تۋرالى اقپاراتتا.
قورقىنىشتى اۋرۋدىڭ باستالۋى
1952 -جىلى كىشكەنتاي پول اۋىرىپ قالادى. قىزۋى كوتەرىلىپ، بەتى بوزارىپ كەتەدى. دارىگەر وعان پوليوميەليت دەگەن دياگنوز قويادى.
پوليوميەليت دەنەگە ەنىپ، دەنە قىزۋىن جانە بۇلشىقەت اۋىرسىنۋىن تۋدىراتىن ۆيرۋستان تۋىندايدى. سودان كەيىن ۆيرۋس جۇيكە جۇيەسىنە ەنىپ، سال اۋرۋىن تۋدىرادى.
بالا كامەرادا وياندى
دياگنوز قويعان دارىگەر «اۋرۋحانادا اۋرۋ بالالار كوپ، پودىڭ جاعدايى ونشا اۋىر ەمەس، ينفەكتسيا جۇلىنعا جەتپەي تەز كەتەدى» دەپ ول جاققا بارماۋعا كەڭەس بەردى. ءبىراق دارىگەر قاتەلەسكەن ەدى. كەلەسى كۇنى كىشكەنتاي پول بۇلشىق ەتتەرىنىڭ اۋىرسىنۋىنان ايقايلاپ، تۇنشىعىپ قالادى. بالانىڭ دارمەنسىزدىگى سونشا، ءتىپتى سويلەي المايدى.
پول اۋرۋحاناداعى تەمىر كاپسۋلاداعى بولمەدە ويانادى، قاسىنداعى بالالاردىڭ بارلىعى پوليوميەليتپەن اۋىراتىن جانە ولار دا پول سياقتى وزدىگىنەن تىنىس الا المايتىن. وسى ساتتەن باستاپ پولدىڭ «تەمىر وكپەگە» تاۋەلدىلىگى باستالادى.
بۇل كامەرا قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
اۋا كامەرادان مەحانيكالىق تۇردە سورىلادى، ىشىندەگى ۆاكۋۋم پايدا بولعان قىسىمنىڭ ناتيجەسىندە ادامنىڭ وكپەسى كەڭەيىپ، تىنىس الادى.
پول جۋىنۋ نەمەسە ۆانناعا بارۋ ءۇشىن دەمىن ۇستاۋعا ءماجبۇر بولادى. وسىلايشا ول اۋرۋحانادا 18 اي تۇرادى. العاشىندا السىرەگەندىكتەن وزگەلەرمەن دە ارالاسپايتىن.
پولدىڭ قاسىنداعى بالالار كوپ وتپەي اۋرۋدان قايتىس بولا باستايدى، پولدىڭ دوستارى سولايشا جاڭارىپ وتىرادى.
ءومىر سۇرۋگە دەگەن ۇمتىلىس
پول ارنايى «باقا تىنىسى» دەگەن تىنىس الۋ تەحنيكاسىن مەڭگەردى. بۇل ءادىس كامەرادان تىس ءبىر- ەكى ساعاتتى وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن. قالعان عۇمىرى «تەمىر وكپەگە» بايلانىپ، ەسىن جيعان كۇننەن باستاپ 70 جىل بويى كامەرادان شىقپاعان.
سوعان قاراماستان، پول مەكتەپتى ءبىتىرىپ، ۋنيۆەرسيتەتكە ءتۇسىپ، ءتىپتى وتباسىن قۇرا الدى. 30 جاسىندا زاڭگەر اتانىپ، سوت وتىرىستارىنا ءجيى قاتىساتىن. قازىلار القاسىنىڭ الدىندا ءسوز سويلەۋگە ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ونىڭ تەمىر وكپەسىنە ارنايى تىك باعانا جاسالعان.
ونىڭ جاعدايى سوڭعى بىرنەشە جىلدا ناشارلادى، قازىر تىنىس الۋ جولدارىنىڭ اۋرۋلارى مەن جاسىنا بايلانىستى كامەراسىنان مۇلدەم شىعا المايدى.
2020 -جىلى پول «تەمىر وكپەسى» بار جالعىز ءتىرى ادام اتاندى. وسى جىلى ءومىرى تۋرالى كىتاپ جازۋدى باستادى.
2022 -جىلى پول الەكساندر «تەمىر وكپەنىڭ» ارقاسىندا ەڭ ۇزاق ءومىر سۇرگەن ادام رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى - ول قۇرىلعىنى 70 جىل بويى پايدالانىپ كەلەدى.
بارلىق قيىندىقتارعا قاراماستان، الەكساندر تولىققاندى ءومىر سۇرە الدى جانە ءالى دە ءومىر سۇرگىسى كەلەدى.
massaget.kz