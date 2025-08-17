قاتەرلى ىسىك جاسۋشالارىندا العاش رەت دەمەنتسياعا ۇقساس ۇدەرىستەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - شوتلاندياداعى Cancer Research UK Scotland ورتالىعىنىڭ عالىمدارى ادامدا قاتەرلى ىسىك پايدا بولعانعا دەيىن دەمەنتسياعا ۇقساس بۇزىلۋلاردى انىقتادى. بۇل تۋرالى oxu.az حابارلادى.
اتالعان جاڭالىق ەڭ قيىن ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ ءبىرى - ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگىنىڭ الدىن الۋ جانە ەمدەۋ ادىستەرىن جاساۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Developmental Cell جۋرنالىندا جاريالاندى.
ماماندار ۇزاق ۋاقىت بويى تىشقاندارداعى ۇيقى بەزىنىڭ جاسۋشالارىن باقىلاپ، ساۋ جاسۋشالاردى قاتەرلى ىسىك كلەتكالارىنا اينالدىراتىن مەحانيزمدەردى زەرتتەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا قاتەرلى ىسىك پايدا بولعانعا دەيىنگى كەزەڭدە اۋتوفاگيا، ياعني جاسۋشالاردىڭ «قالدىقتاردى قايتا وڭدەۋ» پروتسەسى بۇزىلاتىنى انىقتالدى. ناتيجەسىندە ارتىق جانە پايداسىز اقۋىزدار جاسۋشادا جينالىپ، دەمەنتسيا نەمەسە باسقا نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلاردان زارداپ شەككەن مي جاسۋشالارىندا كەزدەسەتىن جيىنتىقتار تۇزەدى.
ۇقساس اقۋىز اگرەگاتتارى ادامنىڭ ۇيقى بەزى تىنىندە دە تابىلعان. بۇل قۇبىلىس ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ دامۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
ەدينبۋرگتەگى گەنەتيكا جانە قاتەرلى ىسىك ينستيتۋتىنىڭ پروفەسسورى سايمون ۋيلكينسون KRAS گەنىندەگى مۋتاتسيالار مەن اۋتوفاگيانىڭ بۇزىلۋى قاتەرلى ىسىك اۋرۋىنىڭ باستالۋىندا شەشۋشى ءرول اتقارۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. بۇل مەحانيزمدى ءتۇسىنۋ اۋرۋدى بولجاۋعا جانە ونى بولاشاقتا ەرتە كەزەڭدە توقتاتۋعا كومەكتەسەدى.
ۇيقى بەزىنىڭ قاتەرلى ىسىگى ەڭ ءقاۋىپتى ىسىكتەردىڭ ءبىرى سانالادى جانە كوبىنەسە وتە كەش كەزەڭدە دياگنوز قويىلادى، بۇل ەمدەۋ مۇمكىندىكتەرىن شەكتەيدى. عالىمدار قازىر جاس، جىنىس جانە تاماقتانۋ ادەتتەرى جاسۋشالارعا قالاي اسەر ەتەتىنىن زەرتتەپ، قاتەرلى ىسىك اۋرۋىن ەرتە انىقتاۋ جولدارىن ىزدەستىرىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، عالىمدار قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋ ءادىسىن بەيىمدەۋ ءۇشىن عارىشتا زەرتتەۋ جۇرگىزەدى.