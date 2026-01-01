قاڭتاردان باستاپ موبيلدى اۋدارىم جاساعاندا نەنى ەسكەرۋ كەرەك
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىمداردى اكىمشىلەندىرۋ تالاپتارى وزگەردى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ وكىلى گۇلدەن حاسەنوۆا 2025-جىلعى 12-قاراشادا قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى جاڭا تالاپتار بەكىتىلگەنىن ايتتى. سوعان سايكەس، 2026-جىلدان باستاپ تۇسىمدەر بويىنشا جاڭا شەكتى مولشەر - 12 ەڭ تومەنگى جالاقى (ە ت ج) دەپ بەكىتىلدى.
- بۇعان دەيىن ءۇش اي قاتارىنان ءتۇرلى ادامداردان 100 جانە ودان استام اۋدارىم تۇسكەن جاعدايدا عانا كاسىپكەرلىك قىزمەت بەلگىسى رەتىندە قاراستىرىلاتىن. ەندى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 12 ەڭ تومەنگى جالاقى كولەمىندەگى ءتۇسىم ليميتى قوسىلادى، - دەدى گۇلدەن حاسەنوۆا م ك ك- نىڭ Instagram پاراقشاسىنداعى تىكەلەي ەفير بارىسىندا.
ال قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ موبيلدى اۋدارىم بويىنشا ەسكەرىلەتىن ءۇش كريتەرييگە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
- 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا دەيىنگى ەرەجەدە 2 فاكتور بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلەتىن ەدى. ياعني، ءارتۇرلى 100 ادامنان 3 اي قاتارىنان اۋدارىم السا، ءبىز وندا مۇنى كاسىپكەرلىك رەتىندە قاراستىرعان بولاتىنبىز. ءبىراق، وسىنى ىسكە اسىرعان كەزدە ۇسىنىستار كوپ ءتۇستى. ماسەلەن، اۋدارىم سوماسى از، 100، 200 تەڭگەدەن اۋدارىم بولاتىنى، سومانىڭ مولشەرىن كورسەتۋ كەرەكتىگى ايتىلدى. سوندىقتان ءۇشىنشى كورسەتكىش ەنگىزدىك. ونىڭ سوماسى - 12 ا ە ك. ياعني، 1 ميلليوننان اسىپ ءتۇسۋى ءتيىس. وسى كريتەري سايكەس بولعاندا عانا اۋدارىمداردى باقىلاۋعا الامىز، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ءبىر ادامنىڭ شوتىنا 5 ميلليون، 10 ميلليون تەڭگە 2-3 ادامنان تۇسسە، وندا ول باقىلاۋعا الىنبايدى. نەمەسە قاڭتاردا اۋدارىم الىپ، اقپاندا اۋدارىم الماسا ونداي دا ەسەپشوتتار باقىلانبايدى. ياعني، 3 اي قاڭتار، اقپان، ناۋرىز ايلارىندا اقشا قاتارىنان ءتۇسۋى كەرەك.
بۇدان بۇرىن موبيلدى اۋدارىمى نازارعا ىلىككەندەرگە سالىق ورگاندارىنان قانداي حابارلاما كەلەتىنىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار، قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىم ەرەجەلەرى وزگەردى.
2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان ءموبيلدى اۋدارىم بويىنشا سالىقتان جالتارعانداردىڭ بەرەشەگى قالاي وندىرىلەتىنى انىقتالدى.