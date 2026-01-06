قاڭتاردان باستاپ كىمنىڭ موبيلدى اۋدارىمى تەكسەرىلەدى
استانا. قازاقپارات – 2026-جىلدان باستاپ موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى جاڭا باقىلاۋ شارالارى كۇشىنە ەندى.
بانك كارتاسىنا ءۇش اي ىشىندە 100 دەن اسا ادام اقشا اۋدارسا نەمەسە جالپى سوماسى 1020000 تەڭگەدەن اسسا، بۇل وپەراتسيالار كاسىپكەرلىك تابىس رەتىندە قاراستىرىلادى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى.
موبيلدى اۋدارىمداردى باقىلاۋدىڭ ولشەمشارتى قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن وزگەردى. ەندى كۇماندى اۋدارىمدار انىقتالسا، بانك قىزمەتكەرى مالىمەتتەردى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنا بەرەدى.
ەرەجەلەر شاعىن كاسىپكەرلەرگە دە، قاراپايىم ازاماتتارعا دا بىردەي قولدانىلادى، ءبىراق قايىرىمدىلىققا، وتباسىنىڭ توي-تومالاعىنا نەمەسە ساداقاعا قاتىستى قاراجاتقا قاتىسى جوق.
سالىق كوميتەتى كامەرالىق باقىلاۋ كەزىندە بيزنەس بەلگىلەرىن انىقتاسا، ازاماتقا ەسكەرتۋ حابارلاما جىبەرىلەدى. ەگەر ازامات ەسكەرتۋگە كەلىسسە، 30 جۇمىس كۇنى ىشىندە سالىق ەسەپتەرىن تاپسىرىپ، تابىس سالىعىن تولەۋى كەرەك.
ال ەسكەرتۋگە كەلىسپەگەن جاعدايدا، ءتيىستى ورگانعا سەبەپتەرىن راستايتىن قۇجاتتار مەن تۇسىنىك حاتىن تاپسىرۋ قاجەت بولادى.
بۇل جاڭا ەرەجەلەر موبيلدى اۋدارىمدار ارقىلى الىناتىن قاراجاتتى باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، زاڭسىز نەمەسە جاسىرىن تابىس كوزدەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن دە وسى ماسەلەنى ەگجەي-تەگجەيلى تۇسىندىرگەن بولاتىنبىز.