قاڭتاردا زەينەتاقى جيناعى نەگە وسپەگەنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – ۇلتتىق بانك پەن جەكە باسقارۋشى كومپانيالار 2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا زەينەتاقى اكتيۆتەرى بويىنشا 0,59 پايىزدان 1,15 پايىزعا دەيىن تابىستىلىق كورسەتتى.
ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى تاراتقان مالىمەتكە سۇيەنسەك، ءبىر ايداعى ينفلياتسيا 1 پايىز دەڭگەيىندە قالىپتاسقان.
Halyk Global Markets كومپانياسى قازاقستاندىقتاردىڭ 8,2 ميلليارد تەڭگە زەينەتاقى جيناعىن باسقارادى. قاڭتار ايىندا كومپانيا 100,89 ميلليون تەڭگە تابىس تاۋىپ، بارلىق قاتىسۋشىلار اراسىندا ەڭ جوعارى - 1,15 پايىز تابىستىلىق كورسەتتى.
ودان كەيىنگى ورىندا 15,7 ميلليارد تەڭگەنى باسقاراتىن Alatau City Invest تۇر. ءبىر اي ىشىندە كومپانيا 175,05 ميلليون تەڭگە تابىس الىپ، تابىستىلىق دەڭگەيى 1,11 پايىزدى قۇرادى.
كەلەسى ورىندا «سەنتراس سەكيۋريتيز» ورنالاسقان. كومپانيانىڭ باسقارۋىندا 5,3 ميلليارد تەڭگە بار. قاڭتاردا جەكە باسقارۋشى 47,2 ميلليون تەڭگە تابىس تاپتى، تابىستىلىق 1,04 پايىز بولدى.
ال ۇلتتىق بانكتىڭ باسقارۋىندا قازاقستاندىقتاردىڭ 25,4 تريلليون تەڭگە زەينەتاقى جيناعى شوعىرلانعان. 2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا ينۆەستيتسيالىق تابىس كولەمى 223,18 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى، تابىستىلىق - 0,87 پايىز.
تابىستىلىق بويىنشا سوڭعىنىڭ الدىندا BCC Invest تۇر. كومپانيا 11,7 ميلليارد تەڭگەنى باسقارادى. جىلدىڭ العاشقى ايىندا 90,95 ميلليون تەڭگە تابىس الىپ، تابىستىلىق دەڭگەيى 0,8 پايىز بولدى.
باسقارۋداعى قاراجات كولەمى بويىنشا جەكە باسقارۋشىلار اراسىندا ءبىرىنشى ورىندا Halyk Finance - 53,8 ميلليارد تەڭگە. الايدا 2026-جىلدىڭ العاشقى ايىندا كومپانيا كليەنتتەرىنە نەبارى 283,4 ميلليون تەڭگە تابىس اكەلدى، تابىستىلىق 0,59 پايىزدى قۇرادى.
وسىلايشا، باسقارۋىنداعى اكتيۆ كولەمى ەڭ كوپ بولعانىنا قاراماستان، Halyk Finance جەكە باسقارۋشىلار اراسىندا ەڭ تومەن تابىستىلىق كورسەتتى. ال Halyk Global Markets باسقارۋىنداعى قاراجات كولەمى ەڭ از بولعانىمەن، تابىستىلىق بويىنشا ەڭ جوعارى ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
سونداي-اق قازاقستاندا قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ايلىق ينفلياتسيا دەڭگەيى 1 پايىز بولعانىن اتاپ وتكەن ءجون. بۇل زەينەتاقى اكتيۆتەرىن باسقاراتىن التى ۇيىمنىڭ تەك ۇشەۋى عانا كليەنتتەرىنە ناقتى تابىس اكەلگەنىن بىلدىرەدى. ولار - Halyk Global Markets ،Alatau City Invest جانە «سەنتراس سەكيۋريتيز». قالعاندارى، سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق بانك تە، ءىس جۇزىندە تەرىس ناقتى تابىستىلىق كورسەتتى.