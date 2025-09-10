قاتارعا ساپارمەن بارعان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ قاتارعا ساپارمەن بارعان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانىنا قاتىستى ايتىپ بەردى.
- ارينە، قاتاردا قازاقستان ازاماتتارى بار. قۇربان بولعاندار اراسىندا ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى جوق، ياعني بۇل جاعدايعا قاتىستى ەلشىلىككە ەشكىم حابارلاسپادى. قازىر 1,5 مىڭ ازامات قاتاردا جۇرگەنى بەلگىلى. سونىڭ ىشىندە 516 سى كونسۋلدىق ەسەپتە تۇر. ولارمەن تۇراقتى بايلانىستامىز، - دەدى الىبەك باقايەۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ەسكە سالايىق، 9-قىركۇيەكتە يزرايل دوحا قالاسىنا اۋەدەن سوققى جاسادى.
سالدارىنان قاتاردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى قازا تاپتى.
يزرايل دوحا شابۋىلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى تولىق ءوز موينىنا الدى.
پرەزيدەنت دوحادا يزرايل بيلىگى جاساعان اسكەري اكسيانى ايىپتايدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ