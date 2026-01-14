21:28, 14 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋ تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 9-12-قاڭتار ارالىعىندا «قارۋ» جەدەل ءىس-شاراسىن وتكىزدى.
ءىس-شارا ناتيجەسىندە:
زاڭسىز اينالىمنان 340 قارۋ، 2 مىڭنان اسا وق-ءدارى تاركىلەندى؛
14 كريمينالدىق قارۋ الىندى، ونىڭ ىشىندە سەگىزى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان، التاۋى بۇرىن جوعالعان قارۋ؛
الىستاعى شارۋا قوجالىعى تەكسەرىلىپ، ناتيجەسىندە 70 اتىس قارۋى تاركىلەندى؛
تۇرعىندار 35 قارۋدى ءوز ەركىمەن پوليتسياعا تاپسىردى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، زاڭسىز ساقتالعان قارۋدى ءوز ەركىمەن تاپسىرعان ازامات قىلمىستىق جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتىلادى.