ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:41, 18 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان قارۋ-جاراق تابىلدى

    استانا. KAZINFORM - جىل باسىنان بەرى زاڭسىز اينالىمنان 2300 دەن اسا قارۋ تاركىلەندى.

    ا
    Фото: ІІМ кадры

    ءى ءى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسقارما باستىعىنىڭ ورىنباسارى جاندوس باتىربەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ ىشىندە 91 ءى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان.

    «قازاندا 400 دەن اسا قارۋ جانە 3200 دەن اسا وق-ءدارى، گراناتالار مەن تروتيل شاشكالارى تاركىلەندى. 59 جاسىرىن قارۋ قويماسى انىقتالىپ، جويىلدى. 17 كريمينالدىق قارۋ تاركىلەندى، ونىڭ ىشىندە 8 ءى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە ۇرلانعان. ال قالعاندارى - بۇرىن اينالىمنان جوعالعان جانە كەيىن زاڭسىز اينالىمعا تۇسكەن قارۋلار»، - دەدى ءى ءى م وكىلى.

