KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قولدى بولعان 120 قارۋ تاركىلەندى

    استانا. قازاقپارات – ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جىل باسىنان بەرى 1200 دەن اسا زاڭسىز قارۋدى تاركىلەدى.

    ا
    Фото: ІІМ

    بيىل بەس ايدا 1200 دەن اسا قارۋ تاركىلەنگەن، سونىڭ ىشىندە:

    18 اۆتومات؛

    ەكى گراناتااتقىش؛

    320 دان اسا تاپانشا؛

    100 دەن اسا ويىق ۇڭعىلى قارۋ؛

    700 تەگىس ۇڭعىلى مىلتىق؛

    قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قولدى بولعان 120 قارۋ بار.

    «مامىردا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىندا تىركەلمەگەن ءبىرقاتار قارۋ تاركىلەندى. ولاردىڭ اراسىندا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە وڭتۇستىك مەگاپوليستەگى قارۋ دۇكەندەرىنەن ۇرلانعان قارۋلار دا انىقتالدى»، - دەدى ءى ءى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قانات نۇرماعامبەتوۆ.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور