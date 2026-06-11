قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قولدى بولعان 120 قارۋ تاركىلەندى
استانا. قازاقپارات – ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جىل باسىنان بەرى 1200 دەن اسا زاڭسىز قارۋدى تاركىلەدى.
بيىل بەس ايدا 1200 دەن اسا قارۋ تاركىلەنگەن، سونىڭ ىشىندە:
18 اۆتومات؛
ەكى گراناتااتقىش؛
320 دان اسا تاپانشا؛
100 دەن اسا ويىق ۇڭعىلى قارۋ؛
700 تەگىس ۇڭعىلى مىلتىق؛
قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قولدى بولعان 120 قارۋ بار.
«مامىردا الماتى قالاسى مەن الماتى وبلىسىندا تىركەلمەگەن ءبىرقاتار قارۋ تاركىلەندى. ولاردىڭ اراسىندا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە وڭتۇستىك مەگاپوليستەگى قارۋ دۇكەندەرىنەن ۇرلانعان قارۋلار دا انىقتالدى»، - دەدى ءى ءى م كريمينالدىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قانات نۇرماعامبەتوۆ.