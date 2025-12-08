ق ز
    09:41, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاتار دامۋ قورى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىن جوندەۋگە 8 ميلليون دوللار بولەدى

    استانا. KAZINFORM - قاتار دامۋ قورى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىنىڭ جوندەۋ جانە كەڭەيتۋ جۇمىستارىنا 8000000 ا ق ش دوللارىن بولەدى. بۇل تۋرالى ق م د ب باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    «Әбу Наср әл-Фараби» мешіті
    Фото: Астана әкімдігі

    ق م د ب ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ قاتارعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قاتار دامۋ قورىنىڭ باس ديرەكتورى فاحد بين حاماد ءاس-سۋلايتيمەن كەزدەسۋ ءوتتى.

    — كەلىسسوز ناتيجەسىندە قور استاناداعى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىن جوندەۋ، قالپىنا كەلتىرۋ، كەڭەيتۋ جانە رۋحاني-مادەني ورتالىق سالۋ جوباسىنا 8000000 ا ق ش دوللارى قارجى بولۋگە كەلىستى.

    قۇرىلىس جۇمىستارى قوردىڭ باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلىپ، تولىق اياقتالعان سوڭ ق م د ب- عا تابىستالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

