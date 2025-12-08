09:41, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاتار دامۋ قورى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىن جوندەۋگە 8 ميلليون دوللار بولەدى
استانا. KAZINFORM - قاتار دامۋ قورى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىنىڭ جوندەۋ جانە كەڭەيتۋ جۇمىستارىنا 8000000 ا ق ش دوللارىن بولەدى. بۇل تۋرالى ق م د ب باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ق م د ب ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنىڭ قاتارعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قاتار دامۋ قورىنىڭ باس ديرەكتورى فاحد بين حاماد ءاس-سۋلايتيمەن كەزدەسۋ ءوتتى.
— كەلىسسوز ناتيجەسىندە قور استاناداعى «ءابۋ ناسر ءال-فارابي» مەشىتىن جوندەۋ، قالپىنا كەلتىرۋ، كەڭەيتۋ جانە رۋحاني-مادەني ورتالىق سالۋ جوباسىنا 8000000 ا ق ش دوللارى قارجى بولۋگە كەلىستى.
قۇرىلىس جۇمىستارى قوردىڭ باقىلاۋىمەن جۇرگىزىلىپ، تولىق اياقتالعان سوڭ ق م د ب- عا تابىستالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.