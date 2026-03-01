قاتار ءوز اۋماعىنا جاسالعان سوققىلاردى ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - دوحا وزىنە جاۋاپ بەرۋ قۇقىعىن ساقتايتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قاتار مەملەكەتى يراننىڭ بالليستيكالىق زىمىراندارىمەن ءوز اۋماعىنا جانە باۋىرلاس ەلدەرگە جاسالعان سوققىلاردى ايىپتاپ، ونى ءوز ەگەمەندىگىنە، قاۋىپسىزدىگىنە جانە اۋماقتىق تۇتاستىعىنا جاسالعان اۋىر قۇقىق بۇزۋ دەپ باعالادى.
- قاۋىپسىزدىگىمىزدى جانە ۇلتتىق مۇددەمىزدى قورعاۋ ماقساتىندا قاتار حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنا سايكەس، اگرەسسيا سيپاتىنا ساي جاۋاپ بەرۋگە قۇقىلى، - دەپ حابارلادى قاتاردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى.
كاتار س ءى م دوحانىڭ يرانمەن ديالوگتى قولداۋشى باستى تاراپتاردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى جانە ەكى تاراپتى دا ماسەلەلەردى بەيبىت جولمەن شەشۋگە شاقىرا بەرەدى.
بۇعان دەيىن يزرايل يرانعا زىمىران سوققىلارىن جاساعانى حابارلانعان. سول جاۋاپ رەتىندە يران ايماقتاعى امەريكالىق نىساندارعا شابۋىل جاسادى.