قاتار گازاداعى اتىستى توقتاتۋ ءۇشىن ءالى كۇش سالىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - قاتار مەملەكەتى گازا سەكتورىنداعى اتىستى توقتاتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كۇش سالۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. قاتار وق اتۋدى توقتاتۋ رەجيمى ساقتالسا، كەلىسىمنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە كوشۋگە مۇمكىندىك بار ۇمىتتەنەدى.
بۇل تۋرالى قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى مادجەد ءال-انساري ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كايردەگى بىرلەسكەن مونيتورينگ ورتالىعى ارقىلى جانە ءارتۇرلى دەلدالدار مەن سەرىكتەستەرمەن ۇيلەستىرە وتىرىپ، قاتار ءبىرىنشى كۇننەن باستاپ اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ ورىندالۋىن باقىلاپ كەلەدى.
- گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ كەز كەلگەن بۇزىلۋى جەردەگى تۇراقتىلىققا قاتەر ءتوندىرىپ، ونىڭ تيىمدىلىگىن تومەندەتەدى. قيىن جاعدايعا، بەيبىت تۇرعىندار اراسىنداعى قاساقانا ەمەس شىعىندارعا جانە كۇن سايىن بولىپ جاتقان وقيعالارعا قاراماستان، قازىرگى ءبىتىم سوعىس باستالعالى بەرى ەڭ ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلدى، - دەدى كاتار سىرتقى ىستەر ۆەدومستۆوسىنىڭ وكىلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، گازاداعى اتىستى توقتاتۋ ءالى دە كۇشىندە، ال دەلدالدار ەندى كەلىسىمنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە باعىتتالۋى كەرەك. قازىرگى ۋاقىتتا قاتار سەرىكتەستەرىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىر.
- قاتار كەلىسسوزدەر ۇستەلىندە قاقتىعىستاردى بەيبىت جولمەن شەشۋدىڭ تۇراقتى ساياساتىنا سۇيەنە وتىرىپ، سەرىكتەستەرىن ءارقاشان قولدايدى، - دەدى مادجەد ءال-انساري.
10-قازاندا تۇسكى ۋاقىتتا گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەندى.
6 - قازاندا يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى مىسىردا ءوتتى.