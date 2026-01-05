قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا 41 گرادۋسقا دەيىن اياز بولادى
پاۆلودار. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتى بويىنشا، ەرتىس- بايان وڭىرىندە قاڭتار ايىنداعى ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى ادەتتەگى نورمادان ءبىر گرادۋسقا سۋىق بولادى.
«قازگيدرومەت» ر م ك پاۆلودار وبلىستىق فيليالىنىڭ وكىلدەرى 2026 -جىلعى قاڭتارعا ارنالعان كونسۋلتاتيۆتىك بولجامعا سايكەس، وسى ايدىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى 14,4-... 19,0- گرادۋس شەگىندە كۇتىلەتىنىن حابارلادى.
ايدىڭ العاشقى ونكۇندىگىندە تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 23-... 28- گرادۋستەن 30-... 35- گرادۋسقا، كۇندىز 13-... 18- گرادۋستەن 20-... 25- گرادۋسقا دەيىن تومەندەۋى ىقتيمال. ودان كەيىن تەرمومەتر باعاناسى ءسال كوتەرىلىپ، تۇندە 13-... 18- گرادۋس،
كۇندىز 3-... 8- گرادۋستى قۇرايدى.
10-قاڭتاردان كەيىن تۇندە 13-... 18- گرادۋستان 28 -33 - گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 3-... 8 - گرادۋستان 18-... 23- گرادۋسقا دەيىن اۋىتقيدى.
ال ءۇشىنشى ونكۇندىكتە ناعىز ايازدى كۇندەر باستالۋى مۇمكىن. تۇندە تەمپەراتۋرا 33-... 38 -گرادۋس، كۇندىز 23-... 28- گرادۋسقا دەيىن تومەندەسە، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە 41- گرادۋس، كۇندىز 31- گرادۋسقا دەيىن ايازداتۋى ىقتيمال. ارقانىڭ سارى ايازى كوپ ۇزاماي سىنىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 28- گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 13-… 18- گرادۋسقا دەيىن سۋىق بولادى.
- قاڭتار ايىندا تۇسەتىن ىلعالدىڭ مولشەرى نورماعا جاقىن بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر (نورما: 11-18 م م). قار، بوران، سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىنگى جەل العاشقى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا، ەكىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا جانە ايدىڭ سوڭىندا كۇتىلەدى. تۇمان العاشقى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردىڭ باسىندا تۇسەدى. العاشقى ونكۇندىكتىڭ سوڭىندا كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال، - دەپ حابارلادى «قازگيدرومەت» مەكەمەسىنەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، الماتىدا اۋە رەيستەرى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەشىگىپ جاتىر.
اۆتور
مۇرات اياعان