قاڭتار ايىندا قانشا قازاقستاندىق بالاعا بايلانىستى تولەم العانى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ العاشقى ايىندا ەلىمىزدە بالا تۋۋى مەن بالا كۇتىمىنە قاتىستى الەۋمەتتىك تولەمدەرگە قوماقتى قاراجات ءبولىندى. مەملەكەتتىك جاردەماقىلار مەن مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى ارقىلى بەرىلگەن تولەمدەردىڭ جالپى كولەمى 59,2 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
بۇل قولداۋ شارالارى 164,1 مىڭ ازاماتتى قامتىدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى.
بالا دۇنيەگە كەلگەندە بەرىلەتىن قولداۋ
قاڭتار ايىندا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن بالا تۋۋىنا بايلانىستى ءبىرجولعى جاردەماقى 28,5 مىڭ ادامعا تولەندى. وعان جۇمسالعان قارجى كولەمى 5,6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى.
بۇل تولەمدى:
جاڭا بوسانعان انالار،
بالا اسىراپ العان ازاماتتار،
قامقورشىلىق راسىمدەگەن تۇلعالار،
قانداستار،
ەلىمىزدە تۇراقتى تۇراتىن شەتەل ازاماتتارى الا الادى.
2026-جىلدىڭ باسىنان باستاپ جاردەماقىلار 10 پايىزعا ءوسىرىلدى. سوعان سايكەس تولەم مولشەرى دە ارتتى.
بالا سانىنا قاراي ءبىرجولعى جاردەماقى كولەمى:
ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى بالاعا - 164350 تەڭگە؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 272475 تەڭگە.
1,5 جاسقا دەيىنگى بالا كۇتىمىنە ارنالعان تولەمدەر
ەگەر اتا-انا مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسپاعان بولسا، بالا كۇتىمىنە بايلانىستى اي سايىنعى جاردەماقى مەملەكەتتىك بيۋجەت ەسەبىنەن تولەنەدى.
2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا مۇنداي تولەمدى 130,2 مىڭ ادام الىپ، جالپى 4,2 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى.
اي سايىنعى تولەم كولەمى بالانىڭ رەتتىك سانىنا بايلانىستى بەلگىلەنەدى:
ءبىرىنشى بالاعا - 24912 تەڭگە؛
ەكىنشى بالاعا - 29454 تەڭگە؛
ءۇشىنشى بالاعا - 33952 تەڭگە؛
ءتورتىنشى جانە ودان كەيىنگى بالالارعا - 38493 تەڭگە.
جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتارعا ارنالعان تولەمدەر
رەسمي تۇردە جۇمىس ىستەيتىن ازاماتتار ءۇشىن تولەمدەر م ءا س ق ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل جاعدايدا تولەم كولەمى الەۋمەتتىك اۋدارىمدار جۇرگىزىلگەن تابىسقا بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
جۇكتىلىك پەن بوسانۋعا بايلانىستى ءبىرجولعى تولەم
قاڭتار ايىندا بۇل تولەمدى 17,4 مىڭ ادام العان. جالپى بولىنگەن قارجى - 16,8 ميلليارد تەڭگە. ورتاشا ەسەپپەن ءبىر ادامعا 1160626 تەڭگە تولەندى.
تولەم مولشەرى سوڭعى 12 ايداعى ورتاشا تابىس پەن دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانىنا قاراي انىقتالادى.
1,5 جاسقا دەيىنگى بالا كۇتىمى ءۇشىن الەۋمەتتىك تولەم
مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشىلارعا بالا تۋعان كۇننەن باستاپ اي سايىن تولەم تاعايىندالادى. ونىڭ كولەمى سوڭعى ەكى جىلداعى ورتاشا تابىستىڭ 40 پايىزىنا تەڭ.
2026-جىلدىڭ قاڭتارىندا:
16,5 مىڭ ادامعا تولەم بەكىتىلدى؛
جالپى تولەم سوماسى 32,6 ميلليارد تەڭگە بولدى؛
ورتاشا اي سايىنعى تولەم مولشەرى 78294 تەڭگەنى قۇرادى.
ەگەر ەگىز نەمەسە بىرنەشە بالا دۇنيەگە كەلسە، تولەم ءار بالاعا جەكە ەسەپتەلەدى.
جالپى العاندا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ايى مەملەكەت تاراپىنان وتباسىلاردى الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ جالعاسىپ جاتقانىن كورسەتتى. جاردەماقىلاردىڭ يندەكستەلۋى مەن تولەم كولەمىنىڭ ارتۋى - دەموگرافيالىق ساياسات پەن وتباسى ينستيتۋتىن قولداۋدىڭ ناقتى قادامى بولىپ وتىر.