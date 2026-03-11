قاتار: پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى جاھاندىق ماڭىزعا يە
استانا. KAZINFORM - قاتاردىڭ مەملەكەتتىك ءمينيسترى موحاممەد بين ابدۋلازيز ءال-حۋلايفي قاقتىعىس تاراپتارىن كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋعا شاقىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى اسكەري قاقتىعىس جاھاندىق نارىقتارعا ايتارلىقتاي اسەر ەتىپ جاتىر. مينيستر Al Jazeera ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا پارسى شىعاناعى ەلدەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگى تەك ايماقتىق قاۋىپسىزدىك ەمەس، جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ءال-حۋلايفي سونىمەن قاتار پارسى شىعاناعى ەلدەرىنەن مۇناي مەن گاز ەكسپورتىندا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسى ەركىندىگىنە تونەتىن ەلەۋلى قاۋىپتەر تۋرالى ەسكەرتتى. ونىڭ مالىمدەمەسى يراننىڭ وسى ستراتەگيالىق ماڭىزدى سۋ جولىنان وتەتىن كەمەلەرگە شابۋىل جاسايمىن دەپ قورقىتقاننان كەيىن جاسالدى.
قاتار قاقتىعىس تاراپتارىن، سونىڭ ىشىندە امەريكا قۇراما شتاتتارىن بەيبىتشىلىك جولىنا ورالۋعا جانە كەلىسسوزدەردى قايتا باستاۋعا شاقىرادى. ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، دوحا ديپلوماتيالىق ارنالاردى قولداۋدى جالعاستىرىپ، ساياسي كەلىسىمدى جاقتايدى.
سونىمەن قاتار كاتار بيلىگى يراننىڭ ەلگە جانە كورشىلەس مەملەكەتتەرگە جاساعان شابۋىلدارىن قاتاڭ ايىپتادى. مينيستر مۇنداي ارەكەتتەر يران مەن ايماق ەلدەرى اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى تاريحي قارىم-قاتىناستارعا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرەتىنىن مالىمدەدى.
ءال-حۋلايفي قاتار مەن پارسى شىعاناعىنىڭ باسقا دا مەملەكەتتەرىنە شابۋىلداردى دەرەۋ توقتاتۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى جانە ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا جاسالعان شابۋىلدارعا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان ەلىنە قارسى جاسالعان ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتايدى.
قاتار يراندى قاقتىعىسقا قاتىسپاعان ەلدەرگە شابۋىل جاساۋدى توقتاتۋعا شاقىردى.