قاپتاعان كامەرا كەپتەلىستى شەشە الا ما: قالاداعى قوزعالىسقا جاڭا كوزقاراس
استانا. قازاقپارات - ۇزاق ۋاقىت كەپتەلىستە تۇرۋ ادامدى شارشاتىپ، جۇيكەسىن جۇقارتادى. بىرەۋ مۇنى كولىكتىڭ كوپتىگىنەن كورسە، ەندى ءبىرى جولدىڭ تار ەكەنىن ايتادى.
ءبىراق ماسەلە تەك مۇندا عانا ەمەس. قالاداعى قوزعالىستى تۇسىنبەي، كەپتەلىس ازايمايدى.
كامەرا - تەك باقىلاۋ ەمەس، دەرەك كوزى
قازاقستاندا كەپتەلىس ماسەلەسىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن ITS دەپ اتالاتىن ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى ازىرلەندى. بۇل - Sergek AI Platform-نىڭ ءبىر بولىگى.
بۇگىندە جولداعى كامەرالار تەك جىلدامدىقتى ولشەپ، ايىپپۇل سالاتىن قۇرال ەمەس، ولار قالاداعى قوزعالىستىڭ قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن كورسەتەتىن ماڭىزدى دەرەك كوزىنە اينالىپ وتىر.
Sergek Group كومپانياسىنىڭ باس ارحيتەكتورى بولات تاڭىربەرگەننىڭ سوزىنشە، بۇرىن كامەرالاردان تۇسكەن مالىمەتتەر نەگىزىنەن جول ەرەجەسىن بۇزعانداردى انىقتاۋعا عانا قولدانىلعان. ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە بۇل دەرەكتەردىڭ الدەقايدا كەڭ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن كورسەتتى.
سەرگەك كامەرالارى ءقازىر ەلدىڭ كوپ وڭىرىندە ورناتىلعان. ءارقايسىسى جولدان وتكەن كولىكتەردى تىركەيدى. ءبىر ساتتە بىزدە كولىك قوزعالىسى تۋرالى ۇلكەن دەرەك قورى جينالعانىن تۇسىندىك. ونى تەك باقىلاۋ ءۇشىن ەمەس، تالداۋ ءۇشىن دە قولدانۋعا بولادى، - دەيدى ساراپشى.
وسىلايشا ITS جۇيەسى كولىك اعىنىن جيناپ، قالانىڭ «ءتىرى كارتاسىن» قالىپتاستىرادى. ەكراننان قاي كوشەدە قانشا كولىك بار، ولاردىڭ جىلدامدىعى قانداي، قاي جەردە كەپتەلىس باستالىپ جاتقانىن بىردەن كورۋگە بولادى.
قالا ءتۇرلى ايماقتارعا بولىنەدى، ءارقايسىسى جۇكتەمەسىنە قاراي جاسىل، سارى جانە قىزىل تۇسپەن بەلگىلەنەدى. بۇل بۇكىل قالا دەڭگەيىندەگى «باعدارشام» سياقتى. سونىمەن قاتار جۇيە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ارەكەتىن دە تالدايدى، مىسالى، جيى جولاق اۋىستىرۋ، كۇرت توقتاۋ نەمەسە اعىننان جىلدام ءجۇرۋ سەكىلدى جاعدايلاردى ەسكەرەدى. وسى ارقىلى قوزعالىستىڭ قالاي قالىپتاساتىنى كورىنەدى، - دەيدى بولات تاڭىربەرگەن.
جۇيە تەك باقىلاۋمەن شەكتەلمەيدى
جۇيەدە قالانىڭ سيفرلىق كوشىرمەسى بار. سول ارقىلى ءارتۇرلى سەناريدى الدىن الا ەسەپتەۋگە بولادى، مىسالى، جاڭا جولايرىق سالىنسا نە بولادى نەمەسە باعدارشام رەجيمى وزگەرسە قوزعالىسقا قالاي اسەر ەتەدى. بۇل شەشىمدى ناقتى دەرەككە سۇيەنىپ قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى ول.
بۇل ءتاسىل قوعامدىق كولىككە دە قاتىستى. جولاۋشىلاردىڭ قوزعالىسىن تۇسىنبەي، ءتيىمدى مارشرۋت قۇرۋ مۇمكىن ەمەس.
تەحنولوگيا جەتكىلىكتى مە؟
ITS بۇگىندە قازاقستاننىڭ بىرنەشە قالاسىندا جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل شەشىمدەردى بولجاممەن ەمەس، ناقتى دەرەككە سۇيەنىپ قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن جۇيەلەر قوزعالىستى تالداپ، بولجاۋعا جول اشىپ وتىر.
دەگەنمەن ساراپشىلار تەحنولوگيانىڭ ءوزى جەتكىلىكسىز ەكەنىن ايتادى.
قازاقستانداعى العاشقى ۋربانيستيكا ورتالىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى، Vision Zero Community قورىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى ەرقانات زايتوۆتىڭ پىكىرىنشە، كەپتەلىس - تەك كولىك سانىنىڭ ماسەلەسى ەمەس.
كەپتەلىس - بۇل قالانىڭ قالاي جوسپارلانعانىنىڭ كورىنىسى. كامەرالار مەن ITS بىزگە دەرەك ارقىلى تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەردى. ءبىراق تەحنولوگيانىڭ ءوزى كەپتەلىستى جويا المايدى، - دەيدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، قالادا جەكە كولىكپەن ءجۇرۋ ىڭعايلى بولعان سايىن، كولىك اعىنى ازايمايدى.
سوندىقتان شەشىم ەكى باعىتتا قاتار ءجۇرۋى كەرەك. ءبىرىنشىسى - دەرەككە سۇيەنىپ قوزعالىستى دۇرىس باسقارۋ، ياعني باعدارشامدى يكەمدەۋ، جولداعى اعىندى رەتتەۋ، ءتۇرلى شەشىمدەردى الدىن الا تەكسەرۋ. ال ەكىنشىسى - قالانىڭ ءوزىن وزگەرتۋ، - دەيدى ساراپشى.
ساراپشى بۇل باعىتتى ناقتى مىسالدارمەن تارقاتىپ بەردى.
قوعامدىق كولىكتى دامىتۋ، جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە قاۋىپسىز ورتا جاساۋ، ۆەلوسيپەد پەن ساموكاتقا ينفراقۇرىلىم قالىپتاستىرۋ - مۇنىڭ ءبارى ءبىر جۇيەنىڭ بولىگى بولۋى ءتيىس. كوپ جاعدايدا جولدى كەڭەيتۋ ەمەس، كەڭىستىكتى دۇرىس ءبولۋ ءتيىمدى ناتيجە بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرقانات زايتوۆ.
كەپتەلىستى ازايتۋدىڭ جولى قانداي؟
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ءتيىمدى كولىك جۇيەسى تەك ءبىر قۇرالمەن قالىپتاسپايدى.
تەحنولوگيالار قوزعالىستى تۇسىنۋگە جانە باسقارۋعا كومەكتەسەدى. ال قالالىق ورتانى وزگەرتۋ - جولداعى جۇكتەمەنى ازايتادى.
el.kz