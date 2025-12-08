قاتاڭ شارالار قابىلداۋعا ءماجبۇر بولامىز - ماكرون قىتايعا ەسكەرۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەگەر بەيجىڭ ەۋروپامەن اراداعى ۇلكەن ساۋدا تاپشىلىعىن قىسقارتۋ بويىنشا قادامدار جاساماسا، ەۋروپالىق وداق «جاقىن ارادا» قىتاي ونىمدەرىنە باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Agenzia Nova.
— ولارعا ەگەر جاۋاپ بەرمەسە، ەۋروپا ا ق ش سياقتى قاتاڭ شارا قولدانىپ، قىتاي تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتىم، — دەدى ەممانيۋەل ماكرون قىتايعا رەسمي ساپارىنان ورالعاننان كەيىن «Les Échos» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
فرانسيا كوشباسشىسى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ پروتەكتسيونيزمى قىتايدىڭ ساۋدا اعىندارىن ە و نارىعىنا بۇرۋ ارقىلى «ەۋروپالىق ماسەلەلەردى ۋشىقتىرىپ وتىرعانىن» قوستى.
— بۇگىن ءبىز قاقپانعا تۇستىك، جانە بۇل ەۋروپالىق ونەركاسىپ ءۇشىن ءومىر مەن ءولىم ماسەلەسى، - دەپ مالىمدەدى ول.
ماكرون ەۋروپا قىتاي ينۆەستيتسيالارىن قولداۋى ءتيىس ون ستراتەگيالىق سەكتوردى اتادى — اككۋمۋلياتورلاردان باستاپ فوتوەلەكترلىك جۇيەلەرگە، ءليتييدى قايتا وڭدەۋدەن روبوتوتەحنيكاعا دەيىن.
ەليسەي سارايىنىڭ پرەزيدەنتى ءبىرتۇتاس ەۋروپالىق ۇستانىمدى قالىپتاستىرۋ «وڭاي ەمەس» ەكەنىن مويىنداپ، گەرمانيانىڭ قىتايداعى كۇشتى ونەركاسىپتىك قاتىسۋىنا بايلانىستى قارسىلىعىن اتاپ ءوتتى. ول ە و بىر مەزگىلدە اۆتوموبيل ونەركاسىبى سياقتى وسال سەكتورلاردى قورعاۋى جانە «جەڭىلدەتۋ، ينتەگراتسيالانعان ءبىرىڭعاي نارىق، يننوۆاتسياعا ينۆەستيتسيا سالۋ جانە ءتيىستى اقشا- نەسيە ساياساتى» ارقىلى باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋى كەرەك دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.
