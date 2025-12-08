ق ز
    قاتاڭ شارالار قابىلداۋعا ءماجبۇر بولامىز - ماكرون قىتايعا ەسكەرۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەگەر بەيجىڭ ەۋروپامەن اراداعى ۇلكەن ساۋدا تاپشىلىعىن قىسقارتۋ بويىنشا قادامدار جاساماسا، ەۋروپالىق وداق «جاقىن ارادا» قىتاي ونىمدەرىنە باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Agenzia Nova.

    «Будем вынуждены принять жесткие меры»: Макрон предупредил Китай
    Фото: Agenzia Nova

    — ولارعا ەگەر جاۋاپ بەرمەسە، ەۋروپا ا ق ش سياقتى قاتاڭ شارا قولدانىپ، قىتاي تاۋارلارىنا باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتىم، — دەدى ەممانيۋەل ماكرون قىتايعا رەسمي ساپارىنان ورالعاننان كەيىن «Les Échos» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا.

    فرانسيا كوشباسشىسى ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ پروتەكتسيونيزمى قىتايدىڭ ساۋدا اعىندارىن ە و نارىعىنا بۇرۋ ارقىلى «ەۋروپالىق ماسەلەلەردى ۋشىقتىرىپ وتىرعانىن» قوستى.

    — بۇگىن ءبىز قاقپانعا تۇستىك، جانە بۇل ەۋروپالىق ونەركاسىپ ءۇشىن ءومىر مەن ءولىم ماسەلەسى، - دەپ مالىمدەدى ول.

    ماكرون ەۋروپا قىتاي ينۆەستيتسيالارىن قولداۋى ءتيىس ون ستراتەگيالىق سەكتوردى اتادى — اككۋمۋلياتورلاردان باستاپ فوتوەلەكترلىك جۇيەلەرگە، ءليتييدى قايتا وڭدەۋدەن روبوتوتەحنيكاعا دەيىن.

    ەليسەي سارايىنىڭ پرەزيدەنتى ءبىرتۇتاس ەۋروپالىق ۇستانىمدى قالىپتاستىرۋ «وڭاي ەمەس» ەكەنىن مويىنداپ، گەرمانيانىڭ قىتايداعى كۇشتى ونەركاسىپتىك قاتىسۋىنا بايلانىستى قارسىلىعىن اتاپ ءوتتى. ول ە و بىر مەزگىلدە اۆتوموبيل ونەركاسىبى سياقتى وسال سەكتورلاردى قورعاۋى جانە «جەڭىلدەتۋ، ينتەگراتسيالانعان ءبىرىڭعاي نارىق، يننوۆاتسياعا ينۆەستيتسيا سالۋ جانە ءتيىستى اقشا- نەسيە ساياساتى» ارقىلى باسەكەگە قابىلەتتىلىكتى ارتتىرۋى كەرەك دەگەن قورىتىندىعا كەلدى.

    بۇعان دەيىن فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون قىتايعا ءتورتىنشى مەملەكەتتىك ساپار جاسايتىنىن جازعان ەدىك.

    سونداي- اق ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىتايدىڭ گازا سەكتورىنداعى گۋمانيتارلىق داعدارىستى جەڭىلدەتۋ مەن ونى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن قولداۋ ماقساتىندا $100 ميلليون بولەتىنىن جازدىق.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
