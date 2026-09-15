قانت ديابەتى: كۇندەلىكتى ومىردە نەنى ەسكەرگەن ءجون
استانا.قازاقپارات - قانت ديابەتى تۋرالى ايتقاندا، كوپشىلىك ونى ءبىر عانا اۋرۋ دەپ قابىلدايدى. الايدا ونىڭ بىرنەشە ءتۇرى بار جانە ولاردىڭ سەبەپتەرى مەن ەمدەۋ تاسىلدەرى دە ءارتۇرلى.
Kursiv Media ءتىلشىسى ءبىرىنشى ءتيپتى قانت ديابەتىمەن ءومىر ءسۇرىپ جۇرگەن جانەل قارساقبايەۆادان ديابەتتىڭ تۇرلەرى، كۇندەلىكتى ومىردەگى قيىندىقتار جانە ءوز دەنساۋلىعىن باقىلاۋعا كومەكتەسەتىن ادەتتەر تۋرالى سۇراپ ءبىلدى.
ديابەتتىڭ بىرىنشىدەن ەكىنشى ءتيپىنىڭ ايىرماشىلىعى نەدە
ونىڭ ايتۋىنشا، ديابەت بىرنەشە تۇرگە بولىنەدى. نەگىزگى تۇرلەرى: ءبىرىنشى جانە ەكىنشى تيپ. ءبىراق بۇل ەكەۋى ءبىر-بىرىنەن مۇلدە بولەك اۋرۋ.
ءبىرىنشى تيپ اۋتويممۋندى اۋرۋ سانالادى. بۇل جاعدايدا ادامنىڭ يممۋندىق جۇيەسى ينسۋلين وندىرەتىن جاسۋشالاردى زاقىمدايدى. سونىڭ سالدارىنان اعزا ينسۋلين وندىرە المايدى.
«مەنىڭ اعزامدا ينسۋلين جوق بولعاندىقتان، ونى سىرتتان قابىلداۋىما تۋرا كەلەدى. سوندىقتان ۇنەمى ينسۋلين ەگۋگە ءماجبۇرمىن»،- دەيدى جانەل.
ال ەكىنشى تيپ كوبىنە ءومىر سالتىنا بايلانىستى پايدا بولۋى مۇمكىن. قيمىل- قوزعالىستىڭ ازدىعى، دۇرىس تاماقتانباۋ، ارتىق سالماق سياقتى فاكتورلار ونىڭ دامۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ول بىردەن پايدا بولمايدى، اۋرۋ بىرنەشە جىل ىشىندە بىرتىندەپ داميدى.
«ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەتتى ادام ءوزى تاڭدامايدى. مەن بۇل اۋرۋعا دۇرىس تاماقتانباعاندىقتان نەمەسە سپورتپەن شۇعىلدانباعاندىقتان شالدىقپادىم. ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەت كوبىنە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردە انىقتالعانىمەن، ەرەسەك جاستا دا پايدا بولۋى مۇمكىن. مەندە ديابەت ەرەسەك جاستا پايدا بولدى. مەنىڭ جاعدايىمدا وعان قاتتى سترەسس اسەر ەتتى دەپ ويلايمىن»، - دەيدى ول.
ديابەت كەزىندە سالماققا قاتىستى قانداي وزگەرىستەر بولادى
جانەل ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەتپەن اۋىراتىن ادامدارعا سالماق جيناۋ، اسىرەسە بۇلشىق ەت ماسساسىن ارتتىرۋ قيىن ەكەنىن ايتادى.
«ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەت كەزىندە سالماق جيناۋ وتە قيىن. ءاربىر كيلوگرامدى قوسۋ وڭاي ەمەس. مەن ديابەتپەن اۋىراتىنىمدى بىلگەن كەزدە ەڭ تومەنگى سالماعىمدا بولدىم. بۇل دياوگنوزدى جۇكتىلىگىمدى بىلگەندە قويدى. جۇكتىلىك كەزىندە سالماق قوستىم، ال بوسانعاننان كەيىن ونى قايتادان بىرتىندەپ جوعالتا باستادىم»، - دەيدى كەيىپكەر.
ديابەتپەن ءومىر سۇرەتىن ادام كۇندەلىكتى قانداي ادەتتەرگە ءمان بەرگەنى دۇرىس
جانەل ەڭ الدىمەن ۇيقى رەجيمىن ساقتاۋعا، دۇرىس تاماقتانۋعا جانە بەلسەندى بولۋعا كەڭەس بەرەدى.
«ۇيقى رەجيمىن ساقتاۋ ماڭىزدى. سونىمەن قاتار تەز سىڭەتىن كومىرسۋلاردى، ياعني ءتاتتى، ۇننان جاسالعان تاعامداردى جانە قانتتى سۋسىنداردى شەكتەگەن دۇرىس. قيمىل-قوزعالىس تا ماڭىزدى. مىندەتتى تۇردە كاسىبي سپورتپەن اينالىسۋ قاجەت ەمەس، كۇندەلىكتى قوزعالىستىڭ ءوزى پايدالى»،-دەيدى ول.
ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەتپەن ءومىر سۇرۋدەگى ەڭ قيىن نارسە نە
جانەل ءۇشىن ەڭ باستى قيىندىق - قانداعى قانت دەڭگەيىن ۇنەمى باقىلاۋدا ۇستاۋ.
«سەن ەشقاشان تولىقتاي بوساڭسي المايسىڭ. مىسالى، كەشكە تەلەديدار كورىپ وتىرىپ ۇيىقتاپ كەتە المايسىڭ. جاي عانا ءبىر نارسە جەپ قويا سالمايسىڭ. مىندەتتى تۇردە قانت دەڭگەيىڭدى تەكسەرىپ، ينسۋلين مولشەرىن ەسەپتەپ، ۋكول سالۋىڭ كەرەك. كەيدە ينسۋليننىڭ اسەر ەتە باستاۋىن دا كۇتۋ قاجەت. سومكەڭدە ۇنەمى قانتتى كوتەرەتىن ءتاتتى سۋسىن، شوكولادتار جۇرەدى. سونداي-اق قانت ولشەۋ قۇرىلعىسىن جانىمنان تاستامايمىن»، - دەيدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، سىرت كوزگە ۇساق بولىپ كورىنەتىن وسى ارەكەتتەردىڭ ءوزى كۇن سايىن قايتالانا بەرەدى. سوندىقتان ءبىرىنشى ءتيپتى ديابەتپەن ءومىر ءسۇرۋ تۇراقتى باقىلاۋدى قاجەت ەتەتىن كۇندەلىكتى ادەتكە اينالادى.
«مەن جالپى سپورتپەن اينالىسۋعا جانە دۇرىس تاماقتانۋعا تىرىسامىن. سوندىقتان ديەتا مەن بەلگىلى ءبىر رەجيمدى ەرەكشە شەكتەۋ دەپ قابىلدامايمىن. بۇل - كۇندەلىكتى ءومىرىمنىڭ ءبىر بولىگى»، - دەيدى جانەل.