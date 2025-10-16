ق ز
    قۋات حاميتوۆ جەكپە-جەگىنىڭ ۋاقىتىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق م م ا شەبەرى قۋات حاميتوۆ الداعى جەكپە-جەگى جايلى مالىمدەمە جاسادى.

    Танымал файтер Қуат Хамитов тасқын судан зардап шеккен халыққа гуманитарлық көмек жіберді
    Фото: instagram.com/kuat__khamitov

    23-قازاندا «نايمان» دۋبايداعى (ب ا ءا) ACA 194 تۋرنيرىندە رەسەيلىك اناتولي بويكومەن ءوزارا كىم مىقتىنى انىقتايدى.

    حاميتوۆ ءوزىنىڭ Instagram-داعى پاراقشاسىندا ايقاس تۋرالى:

    دۋباي، 23-قازان. قۋات حاميتوۆ (29-8-2) vs. اناتولي بويكو (12-4)، - دەپ جازدى.

    نەگىزى حاميتوۆ پەن بويكو كەزدەسۋى 14-قىركۇيەكتە الماتىدا ءوتۋى كەرەك بولاتىن، الايدا قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ جاراقاتىنا بايلانىستى ۋاقىتى وزگەردى.

    قۋات حاميتوۆ ازىرگە سوڭعى ايقاسىن 2024-جىلعى قىركۇيەكتە وتكىزىپ، م م ا- دەگى ارىپتەسى نۇربەرگەن شارىپوۆتى كاسىپقوي بوكس ەرەجەلەرىمەن ۇتتى.

