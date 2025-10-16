16:15, 16 - قازان 2025 | GMT +5
قۋات حاميتوۆ جەكپە-جەگىنىڭ ۋاقىتىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق م م ا شەبەرى قۋات حاميتوۆ الداعى جەكپە-جەگى جايلى مالىمدەمە جاسادى.
23-قازاندا «نايمان» دۋبايداعى (ب ا ءا) ACA 194 تۋرنيرىندە رەسەيلىك اناتولي بويكومەن ءوزارا كىم مىقتىنى انىقتايدى.
حاميتوۆ ءوزىنىڭ Instagram-داعى پاراقشاسىندا ايقاس تۋرالى:
دۋباي، 23-قازان. قۋات حاميتوۆ (29-8-2) vs. اناتولي بويكو (12-4)، - دەپ جازدى.
نەگىزى حاميتوۆ پەن بويكو كەزدەسۋى 14-قىركۇيەكتە الماتىدا ءوتۋى كەرەك بولاتىن، الايدا قازاقستاندىق سپورتشىنىڭ جاراقاتىنا بايلانىستى ۋاقىتى وزگەردى.
قۋات حاميتوۆ ازىرگە سوڭعى ايقاسىن 2024-جىلعى قىركۇيەكتە وتكىزىپ، م م ا- دەگى ارىپتەسى نۇربەرگەن شارىپوۆتى كاسىپقوي بوكس ەرەجەلەرىمەن ۇتتى.