قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە يمپەراتور نارۋحيتونىڭ اتىنان رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 18-20-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان جاپونياعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا وسى ەلدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى ياسۋماسا ييدجيما Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كوردى.