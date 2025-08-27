قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردان حاشيميت كورولدىگىنىڭ جوعارى وردەنىمەن ناگرادتالدى
استانا. KAZINFORM - يوردانيا كورولى ابداللا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا يوردان حاشيميت كورولدىگىنىڭ «ءال- ناحدا» جوعارى وردەنىن تاپسىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كورول مەملەكەت باسشىسىنىڭ يوردانيا مەن قازاقستان اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ ىسىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كورولدىكتىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتاعانى ءۇشىن ابداللا بەن ءال-حۋسەينگە جانە دوستاس يوردان حالقىنا العىس ايتتى.
- ۇلى مارتەبەلى، ءسىزدى اسا كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى ءارى كوشباسشى رەتىندە باعالايمىن. سوندىقتان بۇل ماراپاتتى وزىڭىزگە دەگەن شىنايى قۇرمەتپەن قابىل الامىن. وسى ايتۋلى وقيعانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن يوردان حاشيميت كورولدىگىنىڭ اراسىنداعى ءوزارا سەنىمگە نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىقتىڭ سيمۆولى سانايمىن. ءبىز ىقپالداستىعىمىزدىڭ جاڭا كوكجيەگى بەلگىلەنگەن بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسىنا باسا ءمان بەرەمىز. وسىناۋ ماڭىزدى ساپاردىڭ ناتيجەسى سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. ەلدەرىمىز اراسىنداعى كونسترۋكتيۆتى ديالوگ پەن تىعىز قارىم-قاتىناس الداعى ۋاقىتتا دا كەڭەيە بەرمەك. بۇل جاڭا باعىتتاردى قامتىپ، ەكىجاقتى ارىپتەستىكتىڭ دامۋىنا عانا ەمەس، وڭىرلىك جانە جاھاندىق تۇراقتىلىققا دا ىقپال ەتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن كورول ابداللا شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعان ەدىك.