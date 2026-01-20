ق ز
    13:51, 20 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن بەكىتۋدى ۇسىندى

    قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن بەكىتۋدى ۇسىندى.

    Ұлттық құрылтай
    Фото: Ақорда

    - ۆيتسە-پرەزيدەنتتى پارلامەنتتىڭ قاراپايىم باسىم داۋىسىنىڭ كەلىسىمىمەن پرەزيدەنت تاعايىندايدى. ونىڭ وكىلەتتىك اياسىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى ايقىندايدى. ۆيتسە-پرەزيدەنت پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن حالىقارالىق فورۋمدار مەن شەت مەملەكەتتەردىڭ دەلەگاتسيالارىمەن كەلىسسوزدەردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مۇددەسىن، پارلامەنتتە پرەزيدەنتتىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەتىنى، وتاندىق جانە شەتەلدىك قوعامدىق-ساياسي، عىلىمي، مادەني-اعارتۋشىلىق ۇيىمدارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاسايتىنى، پرەزيدەنتتىڭ وزگە دە تاپسىرمالارىن ورىندايتىنى كوزدەلەدى. ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ قىزمەتتىك فۋنكتسيونالىنا قاتىستى وسى نەگىزگى ەرەجەلەردى كونستيتۋتسيا ماتىنىندە دە كورسەتكەن ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.

    تەگ:
    قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتاي
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار