قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن بەكىتۋدى ۇسىندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن بەكىتۋدى ۇسىندى.
- ۆيتسە-پرەزيدەنتتى پارلامەنتتىڭ قاراپايىم باسىم داۋىسىنىڭ كەلىسىمىمەن پرەزيدەنت تاعايىندايدى. ونىڭ وكىلەتتىك اياسىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوزى ايقىندايدى. ۆيتسە-پرەزيدەنت پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىمەن حالىقارالىق فورۋمدار مەن شەت مەملەكەتتەردىڭ دەلەگاتسيالارىمەن كەلىسسوزدەردە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مۇددەسىن، پارلامەنتتە پرەزيدەنتتىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەتىنى، وتاندىق جانە شەتەلدىك قوعامدىق-ساياسي، عىلىمي، مادەني-اعارتۋشىلىق ۇيىمدارمەن ءوزارا ءىس-قيمىل جاسايتىنى، پرەزيدەنتتىڭ وزگە دە تاپسىرمالارىن ورىندايتىنى كوزدەلەدى. ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ قىزمەتتىك فۋنكتسيونالىنا قاتىستى وسى نەگىزگى ەرەجەلەردى كونستيتۋتسيا ماتىنىندە دە كورسەتكەن ءجون، - دەدى پرەزيدەنت.