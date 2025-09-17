قاسىم-جومارت توقايەۆ يۋدايزم ۇيىمىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزى الاڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ يزرايلدىڭ باس اشكەناز راۆۆينى كالمان بەرمەن، يزرايلدىڭ باس سەفارد راۆۆينى داۆيد يوسەفپەن، امەريكانىڭ ءىرى يەۆرەي ۇيىمدارى پرەزيدەنتتەرى كونفەرەنتسياسى اتقارۋشى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مالكولم حونلاينمەن كەزدەستى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپاءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مەيمانداردىڭ فورۋمعا قاتىسۋى ەلدەر اراسىنداعى مادەني-رۋحاني بايلانىستاردى نىعايتۋعا ءازىر ەكەنىن كورسەتەدى.
پرەزيدەنت ەلىمىزدىڭ حالقى الەمنىڭ نەگىزگى دىندەرىن ۇستاناتىنىن ايتتى. ولاردىڭ اراسىندا يۋدايزمنىڭ ورنى ەرەكشە. ال يەۆرەي ۇيىمدارى قوعامنىڭ اجىراماس بولىگى رەتىندە قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىن دامىتۋعا جانە نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اشكەناز جانە سەفارد راۆۆيناتتارىنىڭ كوشباسشىلارى ادامزاتقا ورتاق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋ جولىنداعى ءدىنارالىق ديالوگقا بەلسەندى اتسالىسا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
وسىعان دەيىن الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ ءبىر توپ قاتىسۋشىلارىنا مەملەكەتتىك ناگرادالاردى، ءدىنارالىق ديالوگقا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن استانا حالىقارالىق سىيلىعىن، سەزدىڭ قۇرمەت مەدالىن، سونداي-اق ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ايرىقشا بەلگىسىن تابىستاعانى تۋرالى جازدىق.