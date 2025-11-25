قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەردار بەردىمۇحامەدوۆ ءبىر- بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر باستالدى. ونىڭ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ كەشە قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆتى ەلوردا اۋەجايىندا قارسى الدى.