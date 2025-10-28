ق ز
ترەند:
    09:08, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتر پاۆەلدى چەح رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتر پاۆەلدى چەح رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Чешской Республики с Днем независимости
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قۇتتىقتاۋىندا ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىققا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستىڭ تۇعىرى بيىك، الەۋەتى زور ەكەنىنە توقتالىپ، سان قىرلى ىقپالداستىق قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا بەكي تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەتر پاۆەلدىڭ اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال چەح حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
