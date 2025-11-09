قاسىم-جومارت توقايەۆ تەننيسشى ەلەنا رىباكينانى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ تەننيسشى ەلەنا رىباكينانى ەر-ريادتا وتكەن WTA قورىتىندى تۋرنيرىندەگى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.
- ءسىز تەننيستەن جىل قورىتىندىسى سانالاتىن بەدەلدى جارىستا شەبەرلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ، اسقان ەرىك-جىگەردىڭ ارقاسىندا جەڭىسكە جەتتىڭىز.
قازاقستاندىق جانە الەمدىك تەننيس سپورتىنىڭ تاريحىنداعى وسىناۋ ايتۋلى جەتىستىگىڭىزبەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن جانە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
ءدۇبىرلى دوداداعى جەڭىسىڭىزدى، تەننيستىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىڭىزدى جانە اتالعان سپورتتى ەلىمىزدە ناسيحاتتاۋعا سىڭىرگەن ەڭبەگىڭىزدى ەسكەرە وتىرىپ، ءسىزدى Ⅲ دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدىم.
سىزگە زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ داڭقىن اسىراتىن جاڭا جەتىستىكتەر تىلەيمىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلەنا رىباكينا WTA قورىتىندى تۋرنيرىن ۇتقان العاشقى ازيالىق تەننيسشى اتاندى.