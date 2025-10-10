قاسىم-جومارت توقايەۆ ت م د ەلدەرىن توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋ ورتالىعىن قۇرۋعا شاقىردى
دۋشانبە. KAZINFORM - پرەزيدەنت كليماتتىق جانە تەحنوگەندىك توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋدىڭ وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ ارقىلى بىرلەسە جۇمىس ىستەۋدى ۇسىندى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتەردىڭ ورنىقتى دامۋى مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىنىڭ نەگىزگى فاكتورىنا اينالعانىنا ءمان بەردى. قازاقستان مەملەكەتتىك باسقارۋ، الەۋمەتتىك سالا مەن ازاماتتاردىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگىن قامتيتىن سيفرلىق كۇن ءتارتىبىن جەدەل ىلگەرىلەتىپ كەلەدى. جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى، سيفرلىق كودەكس بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونداي-اق اتالعان سالاداعى بارلىق باستاما مەن جوبانى ۇلتتىق ستراتەگياعا بىرىكتىرەتىن سيفرلىق قازاقستان تۇجىرىمدامالىق قۇجاتى ازىرلەنۋدە. پرەزيدەنت ەلىمىز ت م د مەملەكەتتەرىمەن وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىققا اشىق ەكەنىن مالىمدەدى. مەملەكەت باسشىسى جۋىردا ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان ۋنيۆەرسيتەت قۇرۋ جونىندە شەشىم قابىلدانعانىنا توقتالدى.
بۇدان بولەك، 400 مىڭ ستۋدەنتتى قامتىپ، زەرتتەۋشىلەر كومانداسى مەن DeepTech ستارتاپتارىنىڭ قالىپتاسۋىنا قولايلى جاعداي جاسايتىن مەملەكەتتىك باعدارلاما تابىستى جۇزەگە اسىرىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ وسى جوبانى كەڭىنەن تاراتۋدى ۇسىنىپ، جاھاندىق نارىقتاعى قاتاڭ باسەكە جاعدايىندا جۇمىس ىستەۋگە قابىلەتتى مامانداردىڭ جاڭا بۋىنىن دايارلاۋ ماقساتىندا قازاقستاننىڭ دوستاستىق ەلدەرىمەن ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا ءازىر ەكەنىن جەتكىزدى. مەملەكەت باسشىسى ەكولوگيالىق قاۋىپ، تابيعي جانە تەحنوگەندىك اپاتتار ت م د ەلدەرىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا زور قاتەر توندىرەدى دەپ سانايدى. پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايلاردى ەرتە باستان انىقتاۋدىڭ جانە ەسكەرتۋدىڭ ءتيىمدى تەتىكتەرىن قاراستىرۋ ماڭىزدى مىندەت.
- كليماتتىق جانە تەحنوگەندىك توتەنشە جاعدايلاردى بولجاۋدىڭ وڭىرلىك ورتالىعىن قۇرۋ ارقىلى بىرلەسە جۇمىس ىستەۋدى ۇسىنامىز. كاسپي تەڭىزىنىڭ تەز تارتىلىپ بارا جاتقانى زور الاڭداۋشىلىق تۋعىزىپ وتىر. نەگىزى، بۇل - وڭىرلىك قانا ەمەس، جاھاندىق پروبلەما. سوندىقتان ءبىزدىڭ باستامامىزبەن ازىرلەنىپ جاتقان كاسپيدىڭ سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋ بويىنشا مەملەكەتارالىق باعدارلاماعا قوسىلۋدى ۇسىنامىز. مۇنداي ماڭىزدى قۇجاتتى دايىنداۋعا كاسپي تەڭىزىنىڭ جاعالاۋىنداعى ەلدەرمەن بىرگە بارلىق مۇددەلى مەملەكەتتەر جانە حالىقارالىق ۇيىمدار تارتىلۋعا ءتيىس، - دەدى پرەزيدەنت.