ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:10, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى اقوردادا قارسى الدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى قارسى الدى.

    Тоқаев ва Вучич
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    الدىمەن مەيماننىڭ اۆتوموبيلى پرەزيدەنت سارايىنىڭ ورتالىق باسقىشىنا كەلىپ، ۇزىن كىلەمشەنىڭ جيەگىنە توقتادى. ول جەردە مەيماندى قازاقستان پرەزيدەنتى پروتوكول قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرى كۇتىپ الدى. اقوردادا الەكساندر ۆۋچيچتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. ءوزارا سالەمدەسكەننەن كەيىن مەيمان مەن پرەزيدەنت ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيالارىن تانىستىردى.

    кутиб олиш маросими
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى.

    кутиб олиш
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.

    кутиб олиш маросими
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەربيا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.

    кутиб олиш маросими
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەت قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەت قاراۋىلى باستىعىمەن قوشتاستى.

    кутиб олиш маросими
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform
    Фахрий қоровул
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform
    Тоқаев ва Вучич
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    قازىرگى ۋاقىتتا ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر باستالدى.

    кутиб олиш маросими
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە سەربيا پرەزيدەنتىن اۋەجايدان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قارسى الدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
