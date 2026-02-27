قاسىم-جومارت توقايەۆ سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن سەربيا پرەزيدەنتى الەكساندر ۆۋچيچتى قارسى الدى.
الدىمەن مەيماننىڭ اۆتوموبيلى پرەزيدەنت سارايىنىڭ ورتالىق باسقىشىنا كەلىپ، ۇزىن كىلەمشەنىڭ جيەگىنە توقتادى. ول جەردە مەيماندى قازاقستان پرەزيدەنتى پروتوكول قىزمەتىنىڭ قىزمەتكەرى كۇتىپ الدى. اقوردادا الەكساندر ۆۋچيچتى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى. ءوزارا سالەمدەسكەننەن كەيىن مەيمان مەن پرەزيدەنت ءبىر-بىرىنە دەلەگاتسيالارىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى.
پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەربيا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەت قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەت قاراۋىلى باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر باستالدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە سەربيا پرەزيدەنتىن اۋەجايدان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قارسى الدى.