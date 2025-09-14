10:57, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ ريم پاپاسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ريم پاپاسى XIV لەوعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنت ريم پاپاسى XIV لەونى 70 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ حالىقتار اراسىنداعى تاتۋلىق پەن ءدىنارالىق ديالوگتى نىعايتۋعا، سونداي-اق تولەرانتتىلىقتى دارىپتەۋگە سىڭىرگەن ولشەۋسىز ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ كيەلى تاقپەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى وتباسى كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.