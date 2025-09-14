ق ز
    10:57, 14 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ريم پاپاسىنا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ريم پاپاسى XIV لەوعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Рим Папасына құттықтау жеделхатын жолдады
    فوتو: اقوردا

    - پرەزيدەنت ريم پاپاسى XIV لەونى 70 جاسقا تولۋىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ حالىقتار اراسىنداعى تاتۋلىق پەن ءدىنارالىق ديالوگتى نىعايتۋعا، سونداي-اق تولەرانتتىلىقتى دارىپتەۋگە سىڭىرگەن ولشەۋسىز ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ كيەلى تاقپەن ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قازاقستاندىقتاردى وتباسى كۇنىمەن قۇتتىقتاعان ەدى.

    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
