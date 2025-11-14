قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا رەسەيگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۆلاديمير پۋتينگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- جىلى جۇزدەسۋ، ءوزارا سەنىم، تۇسىنىستىك پەن اشىقتىق سيپاتىندا وتكەن كەلىسسوزدەر ساپاردىڭ ءساتتى بولۋىنا سەپتىگىن تيگىزدى. قازاقستان حالقى مۇنى زور ىقىلاسپەن قابىلدادى.
قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسيا ايرىقشا مانگە يە.
بۇل قۇجات ەلدەرىمىزدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىن ايتارلىقتاي نىعايتادى، - دەپ جازدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.
ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ بەيرەسمي پىكىرالماسۋى كەشكى اس ۇستىندە جالعاستى.
پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويىپ، رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى.
سونداي-اق كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.
سونىمەن قوسا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسياعا قول قويدى.
پرەزيدەنتتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا 13 كەلىسىمگە قول قويىلدى.