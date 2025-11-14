ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    05:35, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينگە العىس ايتتى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ حاتتا رەسەيگە جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۆلاديمير پۋتينگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев - Путин
    فوتو: اقوردا

    - جىلى جۇزدەسۋ، ءوزارا سەنىم، تۇسىنىستىك پەن اشىقتىق سيپاتىندا وتكەن كەلىسسوزدەر ساپاردىڭ ءساتتى بولۋىنا سەپتىگىن تيگىزدى. قازاقستان حالقى مۇنى زور ىقىلاسپەن قابىلدادى.

    قازاقستان مەن رەسەيدىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسيا ايرىقشا مانگە يە.

    بۇل قۇجات ەلدەرىمىزدىڭ سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىن ايتارلىقتاي نىعايتادى، - دەپ جازدى مەملەكەت باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ شاقىرۋىمەن ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن باردى.

    ساپار بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير ءپۋتيننىڭ بەيرەسمي پىكىرالماسۋى كەشكى اس ۇستىندە جالعاستى.

    پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويىپ، رەسەي فەدەرالدى جينالىسى فەدەراتسيا كەڭەسىنىڭ توراعاسىمەن كەزدەستى.

    سونداي-اق كرەملدە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.

    سونىمەن قوسا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ مەملەكەتارالىق قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك جانە وداقتاستىق دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزۋ جونىندەگى دەكلاراتسياعا قول قويدى.

    پرەزيدەنتتىڭ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا 13 كەلىسىمگە قول قويىلدى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار