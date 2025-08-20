09:05, 20 - تامىز 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى
استانا. قازاقپارات - 22 - تامىز كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بىشكەكتە مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- قىرعىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىق قاتىناستارىن ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا كەلىسسوز جۇرگىزەدى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسادى.
ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنت حالىقارالىق جانە ازيا پاراليمپيادا كوميتەتتەرىنىڭ باسشىلارىن قابىلدادى.