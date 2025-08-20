ق ز
    قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى

    استانا. قازاقپارات - 22 - تامىز كۇنى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆتىڭ شاقىرۋىمەن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    بىشكەكتە مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق- قىرعىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىق قاتىناستارىن ودان ءارى نىعايتۋ ماقساتىندا كەلىسسوز جۇرگىزەدى. سونداي-اق پرەزيدەنتتەر قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسادى.

    ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنت حالىقارالىق جانە ازيا پاراليمپيادا كوميتەتتەرىنىڭ باسشىلارىن قابىلدادى.

