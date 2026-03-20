قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ورازا ايت مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاۋى
قادىرلى وتانداستار!
ورازا ايت مەرەكەسى قۇتتى بولسىن!
بۇل - بۇكىل مۇسىلمان قاۋىمى ءۇشىن ءمان- ماڭىزى ەرەكشە، قاسيەتتى مەرەكە. وسى مەيرامدا رۋحاني تازارۋ مەن پاراساتتىلىق، سابىرلىق پەن قاناعاتشىلدىق، ءوزارا سىيلاستىق پەن تىلەكتەستىك، جاناشىرلىق پەن جاقسىلىق قۇندىلىقتارى دارىپتەلەدى.
وتىز كۇن ورازا تۇتقان جۇرت يمانىن بايىتىپ، كەمەلدىككە ۇمتىلادى. ءتوزىمىن شىڭداپ، توڭىرەگىنە قامقورلىق تانىتادى. يگى ىستەرگە ۇيىتقى بولىپ، مۇقتاج جاندارعا قول ۇشىن سوزادى.
اتا ءداستۇرىمىز بەن اسىل ءدىنىمىز ەلدىڭ بىرلىگىن نىعايتىپ، قوعامنىڭ بەرەكەسىن ارتتىراتىن يگى امالدار جاساۋعا ۇندەيدى.
بيىل ورازا ايت مەيرامى ناۋرىز مەرەكەسىمەن قاتار كەلىپ، ەل دامۋىنداعى جاڭا تاريحي كەزەڭنىڭ جارشىسىنا اينالدى. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور.
قازاقستان حالقى جاڭا اتا زاڭدى قابىلداپ، جارقىن بولاشاققا، ادىلەتتىلىك پەن وركەندەۋگە باستايتىن جولدى تاڭدادى. كونستيتۋتسيالىق رەفورمانى جاپپاي قولداۋ ارقىلى ۇلت تاريحىنىڭ جاڭا پاراعىن اشتى.
بارشاڭىزعا زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە، تولايىم تابىس تىلەيمىن!
ەلىمىز امان، جەرىمىز تىنىش بولسىن!
ورازا ايت قابىل بولسىن!