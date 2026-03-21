قاسىم-جومارت توقايەۆ قارۋلى قاقتىعىس بولىپ جاتقان ەلدەرگە ۇندەۋ جاسادى
تۇركىستان. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تۇركىستان وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋدە ءسوز سويلەپ، تاياۋ شىعىستاعى سوعىس ابدەن شيەلەنىسىپ كەتكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- بارشاڭىزعا بەلگىلى، سوڭعى جىلدارى حالىقارالىق گەوساياسي احۋال اسا كۇردەلى جانە قۇبىلمالى. كوپتەگەن ەلدەردە قارۋلى قاقتىعىستار، ءتىپتى، سوعىستار بولىپ جاتىر. بۇل ۇدەرىستەر الەم ەكونوميكاسىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر. ونى ءبىز تاياۋ شىعىستاعى سوعىستان كورىپ وتىرمىز. سوعىس ابدەن شيەلەنىسىپ كەتتى. مەنىڭشە، بۇل قاقتىعىستا اقىرى ەش مەملەكەت ءوز پايداسىنا قول جەتكىزە المايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
توقايەۆ ەلىمىز قاقتىعىس بولىپ جاتقان ايماقتىڭ ءبىر بولىگى ەكەنىن ايتتى. پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، قازاقستان بۇل كۇردەلى احۋالدا دانەكەر بولعىسى كەلمەيدى، ءبىراق، ءوزىمىزدىڭ جەرىمىزدى بەيبىت كەلىسسوزدەر ءۇشىن ۇسىنۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان وسى قاستەرلى جەردەن بارلىق ەلدەرگە حالىقارالىق قاۋىمداستىققا ۇندەۋ جاساعىم كەلەدى. ەڭ الدىمەن، ازاماتتىق، ەكونوميكالىق نىساندارعا قارۋلى شابۋىلداردى توقتاتۋ كەرەك. سودان سوڭ كەلىسسوزدەردى باستاۋ كەرەك. قازاقستان بۇل كۇردەلى احۋالدا دانەكەر بولعىسى كەلمەيدى، ءبىراق، ءوزىمىزدىڭ جەرىمىزدى بەيبىت كەلىسسوزدەر ءۇشىن ۇسىنۋعا دايىنبىز. مەنىڭشە، تۇركىستاندا وسىنداي كەلىسسوزدەر وتكىزۋگە بولار ەدى. الايدا، بۇل ماسەلە قاقتىعىسقا تىكەلەي قاتىسىپ وتىرعان مەملەكەتتەرگە بايلانىستى. ەڭ الدىمەن ولار وڭ شەشىم قابىلداۋى كەرەك. ال مەنىڭ ۇسىنىسىم بۇل - قازاق حالقىنىڭ ىزگى نيەتىنىڭ كورىنىسى. ابدەن كەش بولماي تۇرعاندا قارۋلى ءىس-ارەكەتتەردى دوعارىپ، كەلىسسوزدەردى باستاۋ قاجەت سياقتى، ايتپەسە، الەمدىك ەكونوميكانىڭ داعدارىسقا ۇشىراۋىن ايتپاعاندا، كوپتەگەن حالىقتىڭ بەيبىت ءومىرى، تىنىشتىعى بۇزىلادى، دۇنيە جۇزىندەگى تۇراقتىلىقتىڭ تۇعىرى شايقالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.