09:41, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ نيۋ-يورككە جۇمىس ساپارىمەن بارادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 21-23 - قىركۇيەك كۇندەرى نيۋ-يورك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسىنا قاتىسىپ، ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى.
ساپار اياسىندا ا ق ش-تىڭ ءىرى بيزنەس وكىلدەرىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق الەمدىك جەتەكشى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانىپ وتىر.