ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:41, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ نيۋ-يورككە جۇمىس ساپارىمەن بارادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 21-23 - قىركۇيەك كۇندەرى نيۋ-يورك قالاسىنا جۇمىس ساپارىمەن بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kazakh President to pay working visit to the U.S.
    Photo credit: Akorda

    پرەزيدەنت ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80- سەسسياسىنا قاتىسىپ، ءبىرقاتار مەملەكەتتىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى.

    ساپار اياسىندا ا ق ش-تىڭ ءىرى بيزنەس وكىلدەرىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق الەمدىك جەتەكشى كومپانيالاردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
