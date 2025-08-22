قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ كەلىسسوز جۇرگىزدى
بىشكەك. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى باۋىرلاس قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى ءۇشىن سادىر جاپاروۆقا العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل ساپار ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق قاتىناستىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ سەنەمىن. شىن مانىندە، قازاق پەن قىرعىز - تىلەكتەس، باۋىرلاس ەلدەر. ءبىزدىڭ تاريحىمىز - تامىرلاس، سالت-ءداستۇرىمىز بەن تانىم- تۇسىنىگىمىز، ۇلتتىق بولمىسىمىز ۇقساس. قوس حالىقتىڭ تاتۋلىعى مەن ءوزارا قۇرمەتى ەشقاشان ۇزىلگەن ەمەس. قازىر دە ىقپالداستىعىمىز ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامۋدا. ءبىز بارلىق دەڭگەيدە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەن ساياسي ديالوگ ورناتتىق. مەملەكەتارالىق، پارلامەنتارالىق جانە ۇكىمەتارالىق كەڭەستەرىمىز تابىستى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. سونداي-اق ءوڭىرارالىق بايلانىستاردى دامىتىپ جاتىرمىز. جالپى، ەكى ەلدىڭ اراسىندا جان-جاقتى ءارى تىعىز ىنتىماقتاستىق ورناعان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان پرەزيدەنتىنىڭ ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە زور ۇلەس قوسقانىنا نازار اۋداردى.
- مەن مۇنى جوعارى باعالايمىن. قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ ارقاسىندا قىرعىزستاندا كوپتەگەن وڭ وزگەرىس بولىپ جاتىر. ءسىز حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋدى كوزدەيتىن ماڭىزدى باستامالاردى جۇزەگە اسىرىپ كەلەسىز. ەل ەكونوميكاسىنىڭ جىل باسىنان بەرى 11,7 پايىزعا ءوسۋى - وسىنىڭ ايقىن دالەلى. ءبىز باۋىرلاس ەلدىڭ بارلىق جەتىستىكتەرىنە قۋانامىز. قىرعىزستانمەن اراداعى ىنتىماقتاستىقتى بارىنشا نىعايتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سادىر جاپاروۆ شاقىرۋىن قابىل الىپ، قىرعىزستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەنى ءۇشىن قازاقستان پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىعىن جەتكىزدى
- ءسىزدى قىرعىزستاندا كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تاجىريبەلى ديپلومات رەتىندە بىلەدى. سوڭعى جىلدارى ءسىزدىڭ قولداۋىڭىزبەن ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى جاڭا دەڭگەيگە ءوتىپ، دوستىعىمىز بەن باۋىرلاستىعىمىزدىڭ بەكەمدەلە ءتۇسۋى ءبىزدى قۋانتادى. قازاق ەلى - ءبىز ءۇشىن ەرەكشە ەل. ءبىزدىڭ مامىلەلەرىمىز توقتوعۇل مەن ابايداي، شىڭعىس پەن مۇحتارداي اتالارىمىز سالعان ىزبەنەن جالعاسقان. تاريحي مۇرامىزدى ۇمىتپاي، كەلەشەك بۋىنعا جەتكىزۋدى نەگىزگى ماقساتىمىز دەپ ەسەپتەيمىن. ءوز تاراپىمنان ءوزارا قارىم-قاتىناسىمىزدى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋگە دايىنمىن. ءبىزدىڭ نەگىزگى كۇشىمىز - ەكى ەلدىڭ ىنتىماعى مەن بىرلىگى، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
بۇدان بولەك، كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار ساياسي، كولىك-ترانزيت، سۋ، اگرارلىق جانە تسيفرلاندىرۋ سالالارىنداعى ىقپالداستىقتى نىعايتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى ورىستەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرىلدى. سونىمەن قاتار وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبى قاراستىرىلدى.