قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق قازاقستان پرەزيدەنتى مەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قاتىسۋىمەن رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى تومەندەگىدەي ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارمەن الماستى:
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى قۇپيا مالىمەتتەردى بەرۋ، قولدانۋ، قورعاۋ جانە ساقتاۋ تۋرالى كەلىسىم؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنداعى جانە ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرىنىڭ عيماراتىن سالۋعا ارنالعان جەر تەلىمدەرىن ءبولۋ تۋرالى كەلىسىم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جول كارتاسى؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى اۋماقتىق باسقارۋ جانە ينفراقۇرىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلاندىرۋ مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى جوعارى تەحنولوگيالىق ونەركاسىپ مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ەكونوميكا مينيسترلىگى اراسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ ساۋدا-ساتتىعى جونىندەگى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى سىرتى ىستەر مينيسترلىگى اراسىنداعى 2026-2027 -جىلدارعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى؛
8. قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ بويىنشا 2026-2027 -جىلدارعا ارنالعان نەگىزگى شارالار جوسپارى؛
9. قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا پالاتاسى مەن ارمەنيانىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسى اراسىنداعى قازاقستان- ارمەنيا ىسكەرلىك كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
10. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك مەكەمەسى مەن «ارمەنيانىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسى» مەملەكەتتىك كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
11. «ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعى» ك ە ا ق پەن ارمەنيانىڭ كينو قورى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
12. ءا. قاستەيەۆ اتىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ونەر مۋزەيى مەن «ارمەنيانىڭ ۇلتتىق گالەرەياسى» ارنايى عىلىمي-زەرتتەۋ بىرلەستىگىنىڭ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
13. قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى اۋماقتىق باسقارۋ جانە ينفراقۇرىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا قولدانۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
14. قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسى ءبىلىم، عىلىم، مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى اراسىنداعى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالاسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
15. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى جانىنداعى مەملەكەتتىك باسقارۋ اكادەمياسى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ديپلوماتيا مەكتەبى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەشە كەلدى.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.