قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان قازاقستان-يران بيزنەس فورۋمىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاق- يران قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى ەكى ەل اراسىنداعى الىس-بەرىستىڭ قارقىنى جوعارى ەكەنىن، بۇگىنگى ءىس-شارا ەكونوميكا جانە ينۆەستيتسيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى بەكەمدەي تۇسەتىنىن جەتكىزدى.
- بىلتىر ساۋدا-ساتتىعىمىز 340 ميلليون دوللاردان اسقان بولاتىن. بيىل بۇل كورسەتكىش بىرنەشە ەسە ارتادى دەگەن بولجام بار. ءبىز ەلدەرىمىز اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن ايتارلىقتاي ۇلعايتىپ، ەڭ الدىمەن، 1 ميلليارد دوللارعا، سودان كەيىن ەكىنشى كەزەڭدە 2 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋگە كەلىستىك. بۇعان الەۋەتىمىز تولىق جەتەدى. وسى ورايدا، تەگەران قالاسىندا قازاقستاننىڭ ساۋدا ءۇيىن اشۋ جونىندەگى باستامانىڭ ماڭىزى زور. بۇل باستاما وتاندىق ونىمدەردى يران نارىعىنا جۇيەلى تۇردە جەتكىزىپ تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ينۆەستيسيا سالاسىنداعى بايلانىسىمىز كۇشەيىپ كەلەدى. سوڭعى 20 جىلدا يران يسلام رەسپۋبليكاسى قازاقستانعا 226 ميلليون دوللاردان استام ينۆەستيسيا سالدى. قازىر ەلىمىزدە يراننىڭ ىسكەرلىك قاۋىمداستىعى اشقان 350 دەن استام كاسىپورىن تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇگىنگى باسقوسۋ وسىنداي كاسىپورىنداردىڭ قاتارىن كوبەيتۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن توقايەۆ يران مۇراعاتتارىندا قازاقتىڭ جاۋجۇرەك حالىق ەكەنى تۋرالى جازبالار ساقتالعانىن ايتقان ەدى.
ءوز كەزەگىندە يران پرەزيدەنتى قازاقستانمەن ساۋدا-ساتتىقتى دامىتۋعا مۇددەلى ەكەنىن ايتتى.