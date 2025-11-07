قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دونالد ترامپ ەركىن فورماتتا اڭگىمەلەستى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - رەسمي كەزدەسۋدەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دونالد ترامپ ەركىن فورماتتا اڭگىمەلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- اق ءۇيدىڭ ىرگەسىندە تۇرىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتقان سالتانات سارايىنىڭ قۇرىلىسىن كوردى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى جاريالاندى. اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتونعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە قازاقستاندىق دەلەگاتسياعا كورسەتكەن قوناقجاي كوڭىلى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىق ءبىلدىردى.
سونداي-اق قازاقستان مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى بەنيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستان يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلعان ءبىرىنشى ەل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا The Washington Post جانە The New York Times سەكىلدى امەريكالىق تانىمال باسىلىمدارعا سۇحبات بەردى.