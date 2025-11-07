ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:35, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دونالد ترامپ ەركىن فورماتتا اڭگىمەلەستى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - رەسمي كەزدەسۋدەن كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن دونالد ترامپ ەركىن فورماتتا اڭگىمەلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев ва Трамп
    فوتو: اقوردا

    - اق ءۇيدىڭ ىرگەسىندە تۇرىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتقان سالتانات سارايىنىڭ قۇرىلىسىن كوردى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Дональд Трамп еркін форматта әңгімелесті
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى جاريالاندى. اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتونعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە قازاقستاندىق دەلەگاتسياعا كورسەتكەن قوناقجاي كوڭىلى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىق ءبىلدىردى.

    سونداي-اق قازاقستان مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى بەنيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستان يبراھيم كەلىسىمىنە قوسىلعان ءبىرىنشى ەل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا The Washington Post جانە The New York Times سەكىلدى امەريكالىق تانىمال باسىلىمدارعا سۇحبات بەردى.

     

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار