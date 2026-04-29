قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اندرەي بابيشكە ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، قازاقستان جۇرتشىلىعى ونى چەح رەسپۋبليكاسىندا عانا ەمەس، ەۋروپاعا بەلگىلى ساياسي قايراتكەر رەتىندە جاقسى بىلەتىنىن جەتكىزدى.
- ەكى ەل اراسىندا بۇرىننان تىعىز ءارى دوستىق قارىم-قاتىناس ورناعان. ساۋدا- ساتتىق تابىستى دامىپ كەلەدى. قوس حالىقتىڭ ءبىر-بىرىنە قۇرمەتى زور. ءىرى حالىقارالىق قۇرىلىمدار شەڭبەرىندە بىرلەسە ارەكەت ەتىپ كەلەمىز. بۇل - وتە ماڭىزدى. ەلشىلىكتەرىمىز بەلسەندى جۇمىس ىستەپ تۇر. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، وزىڭىزبەن بىرگە چەح كاسىپكەرلەرىنەن قۇرالعان ۇلكەن دەلەگاتسيا الىپ كەلگەنىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. كەشە استانادا بيزنەس-فورۋم ءوتتى. ونىڭ ناتيجەسى ەلدەرىمىزگە پايدالى بولادى دەپ ويلايمىن. ءوز تاراپىمنان سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىزدى ودان ءارى دامىتۋعا بار كۇشىمدى سالامىن، - دەدى پرەزيدەنت.
اندرەي بابيش قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەلىمىزدىڭ ءتۇرلى سالادا جەتكەن جەتىستىكتەرىنە جوعارى باعا بەردى.
- قازاقستان - ورتالىق ازياداعى اسا ماڭىزدى مەملەكەت. سوندىقتان وسىناۋ عاجاپ ەلگە ساپارمەن كەلۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. جاقىندا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلدادىڭىزدار. قۇتتى بولسىن! سىزدەردىڭ بۇل باعىتتاعى تاجىريبەلەرىڭىز بىزگە دە پايدالى بولادى دەپ ەسەپتەيمىن. قازاقستانعا كەلۋ كوپتەن بەرگى ارمانىم ەدى. ويتكەنى مەن ۋنيۆەرسيتەتتى اياقتاعاننان كەيىن، ياعني، 1978 -جىلى شىمكەنت جانە جامبىل (تاراز) قالالارىمەن ءوزارا بايلانىس ورناتقان دەپارتامەنتتە جۇمىس ىستەدىم. قازاقستان - ەنەرگەتيكا سالاسىندا اسا ۇلكەن ورنى بار ەل، الەمدەگى ۋران وندىرەتىن ءىرى مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا كىرەدى. بۇگىندە اتوم ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ ماڭىزى ارتا ءتۇستى. سول سەبەپتى وسى سالادا كەلىسىمگە كەلگەنىمىزگە قۋانىشتىمىن. قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت باعىتىنداعى جەتىستىكتەرى تاڭقالارلىق. ەكى ەلگە ورتاق دۇنيە كوپ. چەحيا مەن قازاقستان ۇكىمەتتەرى ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك اقوردادا چەح رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيشتى قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.