قاسىم-جومارت توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاپونياعا رەسمي ساپارى بارىسىندا توكيوداعى مەيدجي دجينگۋ سينتو عيباداتحاناسىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1920 -جىلى سالىنعان كەشەن يمپەراتورلىق كيەلى ورىن سانالادى. ونىڭ اۋماعىندا 120 مىڭعا جۋىق اعاش پەن جاسىل جەلەگى بار ساياباق ورنالاسقان. عيباداتحانا تۇبەگەيلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالار جۇرگىزۋ ارقىلى جاپونيانى الەمنىڭ دامىعان ەلدەرىنىڭ بىرىنە اينالدىرعان يمپەراتور مەيدجيگە ارنالعان.
كەشەنمەن تانىسقان سوڭ مەملەكەت باسشىسى قۇرمەتتى قوناقتار كىتابىنا جازبا قالدىردى.
- مەيدجي دجينگۋ - بەرەكەلى بىرلىك پەن ۇلتتىق سانا-سەزىمنىڭ سيمۆولى. جاپون حالقى ءۇشىن وسى قاسيەتتى عيباداتحانانىڭ تاريحي ءمان-ماڭىزى ەرەكشە. كۇنشىعىس ەلى ءوسىپ-وركەندەي بەرسىن! - دەپ جازدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى.
قازاقستان پرەزيدەنتىن توكيو قالاسىنىڭ حانەدا حالىقارالىق اۋەجايىندا جاپونيانىڭ مەملەكەتتىك سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ايانو كۋنيميتسۋ قارسى الدى.
توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
توكيو قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ساپارىنا قالاي دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 18-20-جەلتوقسانعا جوسپارلانعان جاپونياعا رەسمي ساپارى قارساڭىندا وسى ەلدىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى ياسۋماسا يدجيما Kazinform اگەنتتىگىنە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەردى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ساپار اياسىندا يمپەراتور نارۋحيتومەن، پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچيمەن كەزدەسۋ جوسپارلانعان. «ورتالىق ازيا - جاپونيا» سامميتىنە قاتىسىپ، ىسكەرلىك ورتا وكىلدەرىمەن جۇزدەسپەك. Kazinform ءتىلشىسى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى بايلانىستىڭ ماڭىزدى تۇستارىنا توقتالىپ كوردى.