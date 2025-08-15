قاسىم-جومارت توقايەۆ: ەلدىڭ ەرتەڭى مۇعالىمدەرگە تىكەلەي بايلانىستى
استانا. KAZINFORM - مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ەڭ الدىمەن، بارشاڭىزعا ءداستۇرلى تامىز كونفەرەنسياسىنىڭ اشىلۋى قۇتتى بولسىن! بۇل - وسكەلەڭ ۇرپاققا ساپالى ءبىلىم مەن تاعىلىمدى تاربيە بەرۋ ماسەلەسىنە ارنالعان وتە ماڭىزدى باسقوسۋ. ۇستاز - ۇلتتىڭ شامشىراعى. سىزدەر كۇندەلىكتى قاجىرلى ەڭبەكتەرىڭىز ارقىلى ەل دامۋىنا ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ كەلەسىزدەر. جاس ۇرپاقتىڭ بويىنا ءبىلىم ءنارىن سەۋىپ، وزىق ويلى ۇلت تاربيەلەپ جۇرسىزدەر. حالقىمىزدىڭ زياتكەرلىك قۋاتىن ارتتىرۋعا بەلسەنە اتسالىسىپ جاتسىزدار. بۇگىن مەن ەلىمىزدەگى ۇستازدار قاۋىمىنا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى شىن مانىندە مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتقانىن باسا ايتتى.
- ىبىراي التىنسارين «جاقسى وقىتۋشىنى بارىنەن دە قىمبات كورەمىن» دەگەن. ەلدىڭ ەرتەڭى مۇعالىمدەرگە تىكەلەي بايلانىستى. سوندىقتان ۇستازدىڭ قوعامداعى ورنى بارىنەن بيىك بولۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇستازداردىڭ تامىز كونفەرەنسياسى باستالعانىن جازعانبىز.