ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:09, 07 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتقان يران پرەزيدەنتىنىڭ مالىمدەمەسىن قۇپتايدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۋاقىتشا باسقارۋشى كەڭەستىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتقانى تۋرالى شەشىمىن جەتكىزگەن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ مالىمدەمەسىن قۇپتايدى.

    Kassym-Jomart Tokayev hails Iranian President’s statement to renounce attacks on neighboring states
    Photo credit: Kazinform

    بۇل تۋرالى اق وردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى مۇنى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستى باسەڭدەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام دەپ سانايدى.

    وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اراب ەلدەرىنىڭ باسشىلارىنا قولداۋ بىلدىرگەن بولاتىن.

    سونداي- اق ول يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەردى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار