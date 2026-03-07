15:09, 07 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتقان يران پرەزيدەنتىنىڭ مالىمدەمەسىن قۇپتايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۋاقىتشا باسقارۋشى كەڭەستىڭ كورشى ەلدەرگە شابۋىلدان باس تارتقانى تۋرالى شەشىمىن جەتكىزگەن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ مالىمدەمەسىن قۇپتايدى.
بۇل تۋرالى اق وردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى مۇنى تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستى باسەڭدەتۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادام دەپ سانايدى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اراب ەلدەرىنىڭ باسشىلارىنا قولداۋ بىلدىرگەن بولاتىن.
سونداي- اق ول يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا تاپسىرما بەردى.