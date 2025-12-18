قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازىرگى ۋاقىتتا جاپونيادا ءبىلىم الىپ، ءتۇرلى سالادا قىزمەت ەتىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا سياقتى دامىعان ەلدىڭ تاجىريبەسىن زەردەلەۋ ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
- بۇل ساپار ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىز. جاپون تاراپى دا ۇلكەن ءمان بەرىپ وتىر. بۇگىن پرەمەر-مينيسترمەن كەزدەسەمىن.
ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ كەلەشەگى زور بولاتىنىنا ەشقانداي كۇمان جوق. وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، قازاقستان ءوز دامۋىندا جاڭا كەزەڭگە قادام باستى. بيىل ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى 6 پايىزدان استى. بۇل - وتە جاقسى كورسەتكىش. دەگەنمەن مۇنىمەن توقتاپ قالۋعا بولمايدى. ينفلياتسيانى تومەندەتۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاڭارتۋ قاجەت. قازاقستان كەلەشەكتە سيفرلىق ەلگە اينالۋى كەرەك. الدىمىزدا وسىنداي ۇلكەن ماقساتتار تۇر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وتانداستارىمىز اراسىنان Ritsumeikan ازيا - تىنىق مۇحيتى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى، پروفەسسور سەرىك مەيىرمانوۆ، ARIA Consulting نەگىزىن قالاۋشى ارايلىم حاسان، Showa جانە Juntendo مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ دوتسەنتى ابدىبەك قاليبەك، Ailia كومپانياسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىمەن اينالىساتىن ينجەنەر ەلدار تولەۋباي ءسوز سويلەپ، وزدەرىنىڭ كۇنشىعىس ەلىندەگى جەتىستىكتەرىمەن ءبولىستى.
پرەزيدەنت جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارعا تابىس تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى.