قاسىم-جومارت توقايەۆ Hitachi Construction Machinery كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ Hitachi Construction Machinery كومپانياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماسافۋمي سەنزاكيدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق تاۋ-كەن كاسىپورىندارىنىڭ جاپوندىق كومپانيامەن ىنتىماقتاستىعىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسى قارالدى.
مەملەكەت باسشىسى Hitachi Construction Machinery كومپانياسىنىڭ وڭىردەگى باستى سەرىكتەسى سانالاتىن قازاقستان ءوزارا ءتيىمدى بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، الداعى ۋاقىتتا كەن ورىندارىنىڭ قاجەتتىلىگى ءۇشىن ءوندىرىس لوكاليزاتسياسى مەن قۇرال-جابدىقتاردى جوندەۋ ىسىنە باسىمدىق بەرۋ ماڭىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سيفرلاندىرۋ، «جاسىل» تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە دەربەس كولىك جۇيەسى بىرلەسكەن جۇمىستىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى بولا الادى دەپ سانايدى.
ماسافۋمي سەنزاكيدىڭ ايتۋىنشا، كومپانيانىڭ باستى ماقساتى - جاھاندىق دەڭگەيدەگى، سونىمەن بىرگە قازاقستانداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا جوعارى تەحنولوگيالى، تومەن كومىرتەكتى، ءقاۋىپسىز شەشىمدەر ازىرلەۋ ءارى ونى وندىرىستە قولدانۋ.
Hitachi Construction Machinery - قۇرىلىس جانە تاۋ-كەن تەحنيكالارىن شىعاراتىن الەمدەگى جەتەكشى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرى. كومپانيانىڭ ەكسكاۆاتورلارى، كارەرگە ارنالعان جۇك كولىكتەرى جانە باسقا دا تەحنيكالارى 150 دەن اسا ەلدە، سونىڭ ىشىندە قازاقستانداعى ءىرى كەن ورىندارىندا جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى Komatsu كومپانياسى ەلىمىزدىڭ تاۋ-كەن ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلە جاتقان سەنىمدى ءارى ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەرىكتەسى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.