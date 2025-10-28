قاسىم-جومارت توقايەۆ فينليانديا پرەزيدەنتىن اقوردادا قارسى الدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن فينليانديا پرەزيدەنتى الەكساندر ستۋببتى قارسى الدى.
الدىمەن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الەكساندر ستۋبب ءبىر-بىرىنە رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىردى.
وسىدان كەيىن مارتەبەلى مەيماننىڭ ساپارىنا وراي سالتاناتتى راسىمدەر زالىندا ساپ تۇزەگەن قۇرمەت قاراۋىلىنىڭ باستىعى مەملەكەت باسشىلارىنا سالەمدىك بايانات بەردى. پرەزيدەنت وركەسترى ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى.
ءانۇرانداردى تىڭداپ بولعاننان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن فينليانديا پرەزيدەنتى كىلەمشە بويىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋىنا قاراي ءجۇردى.
ونىڭ الدىنا كەلگەندە مەيمان توقتاپ، باسىن ءسال ءيىپ، ءوزىنىڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. سونان سوڭ مەملەكەت باسشىلارى قۇرمەتتى قاراۋىل ساپىنىڭ بويىمەن ءجۇردى. قۇرمەتتى قاراۋىل باستىعىمەن قوشتاستى.
قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتەر باسشىلارى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر. ونىڭ بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسىن، سونداي- اق جاھاندىق جانە وڭىرلىك كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەردى تالقىلايدى.
بۇعان دەيىن Kazinform-نىڭ اناليتيكالىق شولۋشىسى ساراپشىلارمەن بىرگە «الەكساندر ستۋببتىڭ رەسمي ساپارىندا ورتاق كەلىسىمدەر جاسالا ما؟»، «فين ينۆەستورلارى ءۇشىن قاي سالا تارتىمدى بولۋى مۇمكىن؟» دەگەن ساۋالدارعا جاۋاپ ىزدەپ كورگەن ەدى.