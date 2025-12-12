ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:42, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شۆەيتساريانىڭ جاڭادان سايلانعان پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىنا وراي گي پارمەلانعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Швейцарияның жаңадан сайланған Президентін құттықтады
    Фото: Ақорда

    قۇتتىقتاۋدا گي پارمەلاننىڭ كوشباسشىلىق قاسيەتى مەن ەلىنە قالتقىسىز قىزمەت ەتكەنىنىڭ ارقاسىندا جوعارى سەنىمگە يە بولىپ، وسىناۋ بيىك لاۋازىمعا قايتا سايلانعانى جازىلعان.

    - مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنتتىڭ جاڭا مەرزىمىندە حالىقارالىق قاتىناستاردا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن شۆەيتساريا دامۋدىڭ داڭعىل جولىن جالعاستىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاننىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال شۆەيتساريا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار