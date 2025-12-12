08:42, 12 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ شۆەيتساريانىڭ جاڭادان سايلانعان پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شۆەيتساريا كونفەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلانۋىنا وراي گي پارمەلانعا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇتتىقتاۋدا گي پارمەلاننىڭ كوشباسشىلىق قاسيەتى مەن ەلىنە قالتقىسىز قىزمەت ەتكەنىنىڭ ارقاسىندا جوعارى سەنىمگە يە بولىپ، وسىناۋ بيىك لاۋازىمعا قايتا سايلانعانى جازىلعان.
- مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنتتىڭ جاڭا مەرزىمىندە حالىقارالىق قاتىناستاردا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن شۆەيتساريا دامۋدىڭ داڭعىل جولىن جالعاستىرا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. قاسىم-جومارت توقايەۆ گي پارمەلاننىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال شۆەيتساريا حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.