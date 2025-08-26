ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:21, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن قىتايعا بارادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتوراعا شي جينپيڭنىڭ شاقىرۋىمەن 30-تامىز - 3-قىركۇيەك كۇندەرى قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا بارادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Тоқаев
    فوتو: اقوردا

    ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ساپار اياسىندا وتەتىن جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاق- قىتاي ماڭگى ءارى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگىن نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلانادى.

    سونىمەن قاتار 31-تامىز - 1-قىركۇيەك كۇندەرى قازاقستان پرەزيدەنتى تيانجين قالاسىندا وتەتىن شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە جانە «ش ى ۇ پليۋس» جيىنىنا قاتىسادى.

    بۇدان بولەك 2-قىركۇيەكتە مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭگە بارىپ، وندا قازاقستان - ق ح ر ىسكەرلىك كەڭەسىندە ءسوز سويلەپ، قىتايدىڭ ءىرى كومپانيا جەتەكشىلەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزەدى.

    - 3-قىركۇيەك كۇنى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شاراعا مارتەبەلى مەيمان رەتىندە قاتىسادى، - دەلىنگەن اقوردا تاراتقان اقپاراتتا.

    وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن 26-27-تامىز كۇندەرى قازاقستانعا يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال- حۋسەين رەسمي ساپارمەن كەلەتىنى حابارلاندى.

     

    سىرتقى ساياسات مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
