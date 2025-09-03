10:04, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭنىڭ اتىنان ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋعا قاتىستى
بەيجىڭ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي وتكەن اسكەري پارادتى تاماشالاعان مارتەبەلى مەيمانداردىڭ قۇرمەتىنە ق ح ر ءتوراعاسىشي جينپيڭنىڭ اتىنان ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋعا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جانە جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستەگى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتى تاماشالادى.
پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى تيانانمەن الاڭىنا باردى.
مەملەكەت باسشىسى قىتايداعى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى.