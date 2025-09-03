ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:04, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاسىم-جومارت توقايەۆ شي جينپيڭنىڭ اتىنان ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋعا قاتىستى

    بەيجىڭ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي وتكەن اسكەري پارادتى تاماشالاعان مارتەبەلى مەيمانداردىڭ قۇرمەتىنە ق ح ر ءتوراعاسىشي جينپيڭنىڭ اتىنان ۇيىمداستىرىلعان سالتاناتتى قابىلداۋعا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннің атынан ұйымдастырылған салтанатты қабылдауға қатысты
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جانە جاپون باسقىنشىلىعىنا قارسى كۇرەستەگى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلعان اسكەري پارادتى تاماشالادى.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Си Цзиньпиннің атынан ұйымдастырылған салтанатты қабылдауға қатысты
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت بەيجىڭدەگى تيانانمەن الاڭىنا باردى.

    مەملەكەت باسشىسى قىتايداعى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى.

    Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Председателя КНР
    Фото: Акорда
