قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىك پرەزيدەنتى ۆيتولد بانكانى قابىلدادى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىك سپورتتاعى دوپينگ پروبلەماسىمەن كۇرەسەتىن جاھاندىق ينستيتۋت رەتىندە نەگىزگى ءرول اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى. سونداي-اق ۆيتولد بانكانىڭ استاناعا ساپارى قازاقستان مەن WADA اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدە ماڭىزدى قادام سانالاتىنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇيەلى تۇردە ءتارتىپ بۇزۋشىلارمەن كۇرەسۋ جانە تازا سپورتتىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن قولداۋ ماسەلەسىندەگى اگەنتتىكتىڭ بەرىك ۇستانىمىنا جوعارى باعا بەردى. بۇل سپورتشىلارعا عانا ەمەس، الەمدەگى ميلليونداعان جانكۇيەر ءۇشىن دە وتە وزەكتى.
بۇگىندە قازاقستاننىڭ تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى جانىنان دوپينگكە قارسى سىنامالار زەرتحاناسى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - ورتالىق ازياداعى وسى تەكتەس جالعىز مەكەمە. زەرتحانا بازاسىندا وڭىرلىك دوپينگكە قارسى ۇيىم قىزمەت ەتەدى. ونىڭ قۇرامىنا قازاقستان، وزبەكستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، پاكىستان، موڭعوليا جانە اۋعانستان سەكىلدى ەلدەر كىرەدى.
WADA پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ اگەنتتىك باستامالارىن قولداعانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەلىمىزدىڭ سپورت قۇرىلىمدارىمەن ىقپالداستىق دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆيتولد بانكا ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋ، دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىكتىڭ جاۋاپتى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى رەتىندەگى قازاقستاننىڭ مارتەبەسىن ودان ءارى نىعايتۋ نيەتىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە پرەزيدەنت «لۋكويل» كومپانياسىنىڭ مەرەيتويلىق ءىس-شاراسىنا قاتىستى.